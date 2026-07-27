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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ شمال سيناء يجري حركة تنقلات لعدد من رؤساء مجالس المدن لرفع كفاءة الأداء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
أ ش أ

أجرى محافظ سيناء الدكتور خالد مجاور اليوم الإثنين، حركة تنقلات لعدد من رؤساء مجالس المدن؛ بهدف الاستفادة من الخبرات الإدارية المتبادلة، وبما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تكليف إيهاب بكير رئيساً لمركز ومدينة العريش نقلاً من رئاسة مركز ومدينة الشيخ زويد، وتكليف محمد المغربي رئيساً لمركز ومدينة الشيخ زويد نقلاً من رئاسة مركز ومدينة نخل، بالإضافة إلى تكليف وليد عبد الرؤوف رئيساً لمركز ومدينة نخل نقلاً من رئاسة مركز ومدينة العريش.

ووجه محافظ شمال سيناء- عقب إقرار الحركة- رؤساء مجالس المدن بسرعة إنجاز الملفات الحيوية، والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين؛ لتحقيق رضا الشارع السيناوي، مؤكداً أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الراهنة.

محافظ سيناء حركة تنقلات رؤساء مجالس المدن

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