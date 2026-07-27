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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ابن مركز قويسنا.. اللواء الدكتور أيمن شاهين مديرا لأمن الإسماعيلية

الدكتور اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيليةالجديد
الدكتور اللواء أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيليةالجديد
الإسماعيلية انجي هيبة

شملت حركة التنقلات والترقيات لضباط الشرطة في وزارة الداخلية، تعيين اللواء الدكتور أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيليةالجديد خلفا اللواء محمد عامر.

ويُعد اللواء الدكتور أيمن شاهين، مدير أمن الإسماعيلية، واحدًا من القيادات الأمنية المشهود لها بالكفاءة والخبرة، حيث ينتمي إلى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ويمتلك سجلًا مهنيًا حافلًا بالإنجازات في مختلف المواقع الشرطية.

تدرج اللواء الدكتور أيمن شاهين في العديد من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية، واكتسب خبرات واسعة في مجالات العمل الأمني والإداري، كما حصل على درجة الدكتوراه، ليجمع بين الخبرة الميدانية والتأهيل الأكاديمي، وهو ما انعكس على أسلوبه في إدارة الملفات الأمنية.

وتولى اللواء شاهين مسؤولية مديرية أمن الإسماعيلية، واضعًا نصب عينيه تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزيز التواجد الميداني، والتعامل الحاسم مع الخارجين عن القانون، إلى جانب الاهتمام بسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وتطوير الأداء الأمني.

ويحظى مدير أمن الإسماعيلية بتقدير واسع بين القيادات التنفيذية وأهالي المحافظة، لما يتمتع به من انضباط وحسن إدارة، وحرص دائم على تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وتحقيق سيادة القانون، وتوفير مناخ آمن يدعم مسيرة التنمية التي تشهدها محافظة الإسماعيلية.

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