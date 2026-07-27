الرئيس عون يؤكد متانة العلاقات الأخوية مع الإمارات

أشاد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون بقرار دولة الإمارات السماح لمواطنيها بزيارة لبنان، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزز مسار التعاون والثقة المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون، اليوم /الاثنين/، في قصر بعبدا، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، الذي نقل إليه تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته للبنان بدوام الاستقرار والأمن.

وأدان رئيس الجمهورية اللبنانية، الاعتداءات التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن استمرارها يهدد الأمن والاستقرار في دول الخليج والمنطقة بأسرها، ومجدداً شكره للإمارات على ما تقدمه من دعم للبنان في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة.