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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق سلسلة شاشات TV S Pro 2027 بتقنية RGB Mini LED وسطوع 5000 شمعة

شاومي
شاومي
احمد الشريف

أعلنت شركة "شاومي" (Xiaomi) الصينية عن الجيل الجديد من شاشاتها الذكية الرائدة "Xiaomi TV S Pro 2027"، المزودة بتقنية الإضاءة الخلفية الثلاثية "RGB Mini LED" بمعدل تحديث فائق يصل إلى 360 هرتز وأحجام شاشات عملاقة تصل إلى 98 و100 بوصة، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Notebookcheck التقني المتخصص.

إضاءة RGB Mini LED المتطورة وسطوع قياسي 5000 شمعة

أوضح التقرير أن السلسلة الجديدة تأتي بأربعة أحجام رئيسية تشمل 65 و75 و85 و98 بوصة بالإضافة إلى طراز "Supreme Edition" العملاق بحجم 100 بوصة، وتعتمد على لوحات "RGB Mini LED" المتقدمة التي تتيح التحكم الدقيق والمستقل في شدة انبعاث الألوان الأساسية الثلاثة (الأحمر والأخضر والأزرق) لكل نقطة إضاءة لمنع تشوه وهالات الإضاءة. 

ويضم الطراز الأعلى ما يصل إلى 4860 منطقة تعتيم محلي (Local Dimming) مقارنة بـ 3864 منطقة في الجيل السابق، مما يوفر سطوعاً أقصى قياسياً يبلغ 5000 شمعة (Nits) وتغطية بنسبة 100% للتدرج اللوني الواسع "BT.2020"، مما يضمن نقاء المشاهد الداكنة وتفاصيل الظلال في محتوى المدى الديناميكي العالي (HDR).

معدل تحديث فائق 360 هرتز وميزات الألعاب الاحترافية

أشار المصدر إلى أن الشاشة تدعم معدل تحديث يصل إلى 360 هرتز في نمط المنافسة التفاعلي المخصص للألعاب الإلكترونية بدقة مخفضة، بينما تعمل بدقة 4K فائقة الوضوح بمعدل تحديث 120 هرتز مع تقنية تعويض الحركة (MEMC).

كما تدعم الشاشة تقنيات معدل التحديث المتغير (VRR) وتوافقية "AMD FreeSync Premium Pro" لمنع تمزق الإطارات وتقليل زمن الاستجابة، مما يجعلها منصة مثالية لتشغيل أحدث ألعاب الحواسب ومنصات الألعاب المنزلية بسلاسة بصرية فائقة.

المعالج المخصص والمنظومة الصوتية ومنافذ التوصيل

وافادت تقرير موقع Notebookcheck أن الشاشات تعمل بمعالج مركزي رباعي النواة من نوع "Cortex-A73" مدعوماً بشريحة معالجة الصور المخصصة من شاومي "XM900"، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجابايت. 

وتضم الشاشة نظاماً صوتياً مجسماً 2.1.2 بقدرة 130 واط بضبط احترافي من شركة "Harman"، مع دعم كامل لتقنيتي "Dolby Vision" و"Dolby Atmos"، وأربعة منافذ "HDMI 2.1" بكامل النطاق الترددي، ومنفذ USB 3.0، وتعمل بنظام تشغيل شاومي الذكي "HyperOS".

موعد الطرح التجاري والتوفر في الأسواق

ذكرت المصادر التقنية أن شاومي تستعد لبدء الطرح التجاري الكامل لسلسلة شاشات TV S Pro 2027 في السوق الصينية خلال شهر سبتمبر المقبل، تمهيداً للإعلان عن الأسعار الرسمية وجدول التوفر في الأسواق العالمية لاحقاً، لتدشن مرحلة جديدة من المنافسة في قطاع شاشات التلفاز العملاقة فائقة السطوع.

شاومي Xiaomi Xiaomi TV S Pro 2027

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