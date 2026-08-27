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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية أضخم من الباوربانك!| شاومي تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G.
هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G.
لمياء الياسين

أعلنت شركة شاومي رسمياً عن هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G.وهو أول طراز Pro Max في سلسلة Redmi Note على الإطلاق، وأول هاتف ذكي من شاومي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير.

أما عن قدرة الشحن فيأتي الهاتف بسعة 10000 مللي أمبير، وبطارية  تدوم حتى ثلاثة أيام من الاستخدام العادي، وتدعم الشحن السلكي بقوة 100 واط، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غضون 20 دقيقة فقط.


تزعم شركة شاومي أيضاً أن البطارية تحتفظ بأكثر من 80% من سعتها بعد 1600 دورة شحن، أي ما يعادل ست سنوات من الاستخدام. كما يمكن للهاتف شحن أجهزة أخرى عبر الشحن العكسي السلكي بقدرة تصل إلى 27 واط.

يتميز الجهاز بمتانته العالية، حيث يستخدم ما تسميه شاومي "هيكل ريدمي تايتان"، الحاصل على تصنيفي IP66 وIP68، بالإضافة إلى اجتيازه اختبارًا تحت الماء لمدة 72 ساعة على عمق مترين، وتغطي الشاشة طبقة من زجاج كورنينج جوريلا فيكتوس 2، وقد حصلت على شهادة SGS لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 3 أمتار.

مواصفات هاتف ريدمي نوت 17 برو ماكس

مواصفات هاتف ريدمي نوت 17 برو ماكس
 

أما عن مواصفات الشاشة فتأتي بقياس 6.83 بوصة، ودقة 1.5K، وسطوع يصل إلى 3500 شمعة/م²، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 3200 هرتز. 

على الجانب الآخر يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 6 من الجيل الخامس، مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت قابلة للتوسيع. أما نظام التشغيل فهو HyperOS 3 الذي يدعم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل الترجمة الفورية دون اتصال بالإنترنت وتحويل الكلام إلى نص في الوقت الفعلي. كما يوفر الهاتف ست سنوات من التحديثات الأمنية وأربع ترقيات لنظام التشغيل.


تصميم هاتف ريدمي نوت 17 برو ماكس


أما بالنسبة للكاميرا، فهي مزودة بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري للصورة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في الخلف. وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود، والبنفسجي، والوردي الفاتح. يستخدم إصدار الوردي الفاتح تقنية التلوين الضوئي، حيث يتغير لونه من الأبيض إلى البرتقالي المائل للوردي تحت أشعة الشمس. 

يبلغ حجم الإصدارين الأسود والبنفسجي حوالي 78.27 × 163.44 × 8.65 ملم، بينما يتميز إصدار الوردي الفاتح بسُمك أقل قليلاً يبلغ 8.57 ملم. يبلغ وزن جميع الإصدارات الثلاثة حوالي 229.5 غرام.

الأسعار والتوافر 

أما بالنسبة للسعر، فيبلغ سعر طراز 8 جيجابايت/256 جيجابايت 79,980 ين ياباني (حوالي 502 دولار أمريكي)، بينما يبلغ سعر طراز 8 جيجابايت/512 جيجابايت 99,980 ين ياباني (حوالي 628 دولار أمريكي). وتقدم شركة شاومي خصمًا قدره 10,000 ين ياباني على كلا الطرازين كعرض خاص لفترة محدودة حتى 14 أكتوبر، ليصبح سعرهما حوالي 439 دولارًا أمريكيًا و565 دولارًا أمريكيًا على التوالي.

سلسلة Redmi Note شركة شاومي نظام التشغيل معالج كوالكوم التحديثات الأمنية هاتف ذكي هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G

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