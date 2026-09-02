لماذا يعتمد «عموتة» على إبداعات اللاعبين؟ .. تفاصيل ما يحدث داخل التدريبات

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، عن أبرز ملامح العمل الفني للمدير الفني المغربي الحسين عموتة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقالت ريهام حمدي إن تركيز عموتة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة انصب بشكل أكبر على الجانب الدفاعي، والعمل على تطوير أداء الفريق من دون كرة، خاصة فيما يتعلق بالتمركزات والترحيل والكرة الثانية، إلى جانب وضع شكل واضح للضغط على المنافس.

وأوضحت أن الجانب الهجومي لا يزال يعتمد بصورة أكبر على القدرات الفردية للاعبين والإبداع والارتجال، وهو ما يظهر بشكل ملحوظ خلال المباريات، مشيرة إلى أن الفريق لا يقدم المستوى الأفضل دفاعيًا، وهو ما يحاول المدير الفني العمل على تحسينه.

وأضافت أن أكثر الجوانب الهجومية التي تدرب عليها الفريق تحت قيادة عموتة تتمثل في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، وتنفيذ الهجمات المرتدة، بينما لا يزال هناك عمل مطلوب على كيفية التعامل مع الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي المتأخر.

وأشارت ريهام حمدي إلى أن الفريق لم يعمل بالشكل الكافي حتى الآن على بعض التفاصيل الهجومية، مثل تبادل المراكز بين الجناح والظهير ولاعب وسط الملعب، من أجل خلخلة دفاعات المنافسين وخلق مساحات أمام المرمى.

واختتمت بأن الفترة المقبلة ستشهد الحاجة إلى تطوير الحلول الهجومية للفريق، خاصة أمام المنافسين الذين يعتمدون على الدفاع المتأخر والتكتل، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين التنظيم الدفاعي.