قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف
الشقق البديلة ليست للجميع .. مفاجآت جديدة في قانون الإيجار القديم
بوتين: لا مفاوضات مع «إرهابيين».. وأعطيت أوامر بشن هجمات واسعة على قطاع الطاقة الأوكراني
نداء إنساني| «رجّعها من غير ما تقول أنت مين».. أب يُناشد سارق سماعة نجله المصاب بفقدان السمع
المصري يُنهي مشوار عماد النحاس .. ويستقر على بديله
كواليس جديدة في تجديد مصطفى شوبير .. ماذا حدث في الجلسة الأخيرة؟
الخزانة الأمريكية: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات
البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب
ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟
بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد
استقرار أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء
خالد الغندور يكشف موقف الزمالك من شكوى بيزيرا .. ويُحذّر اللاعب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لماذا يعتمد «عموتة» على إبداعات اللاعبين؟ .. تفاصيل ما يحدث داخل التدريبات

الحسين عموتة
الحسين عموتة
محمد بدران   -  
سارة عبد الله

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، خلال تصريحاتها عبر برنامج «ملعب ON»، عن أبرز ملامح العمل الفني للمدير الفني المغربي الحسين عموتة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقالت ريهام حمدي إن تركيز عموتة في التدريبات خلال الفترة الأخيرة انصب بشكل أكبر على الجانب الدفاعي، والعمل على تطوير أداء الفريق من دون كرة، خاصة فيما يتعلق بالتمركزات والترحيل والكرة الثانية، إلى جانب وضع شكل واضح للضغط على المنافس.

وأوضحت أن الجانب الهجومي لا يزال يعتمد بصورة أكبر على القدرات الفردية للاعبين والإبداع والارتجال، وهو ما يظهر بشكل ملحوظ خلال المباريات، مشيرة إلى أن الفريق لا يقدم المستوى الأفضل دفاعيًا، وهو ما يحاول المدير الفني العمل على تحسينه.

وأضافت أن أكثر الجوانب الهجومية التي تدرب عليها الفريق تحت قيادة عموتة تتمثل في التحولات السريعة من الدفاع إلى الهجوم، وتنفيذ الهجمات المرتدة، بينما لا يزال هناك عمل مطلوب على كيفية التعامل مع الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي المتأخر.

وأشارت ريهام حمدي إلى أن الفريق لم يعمل بالشكل الكافي حتى الآن على بعض التفاصيل الهجومية، مثل تبادل المراكز بين الجناح والظهير ولاعب وسط الملعب، من أجل خلخلة دفاعات المنافسين وخلق مساحات أمام المرمى.

واختتمت بأن الفترة المقبلة ستشهد الحاجة إلى تطوير الحلول الهجومية للفريق، خاصة أمام المنافسين الذين يعتمدون على الدفاع المتأخر والتكتل، إلى جانب مواصلة العمل على تحسين التنظيم الدفاعي.

الحسين عموتة الأهلي الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2026 .. درجاتك هنا

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

تيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس 2026 الدور الثاني .. شوف درجاتك

عداد الكودي

لحملة نموذجي 8 و10.. بدء تحويل العدادات الكودية لـ«الكهرباء» إلى المحاسبة بالشرائح

صواريخ

وكالة فارس: إيران تبدأ إطلاق صواريخ ومسيّرات ردا على الهجوم الأمريكي

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

برقم الجلوس الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على صدى البلد

الطقس في مصر

الأرصاد تحذر من الطقس غدا.. المنخفض الجوي مستمر والرطوبة عالية

التعليم العالي

«التنسيق» يعلن استمرار فتح المرحلة الثالثة لتمكين طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة من تسجيل رغباتهم

ترشيحاتنا

السكري

للاكتشاف المبكر.. اعرف أعراض ارتفاع نسبة السكر في الدم

الكبد

ازاى تحمى الكبد من الأمراض.. خطة منزلية تبعد عنك الأطباء

المبيض

الحقي نفسك قبل العقم.. أعراض تكشف قصور المبيض الأولى

بالصور

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 2-9-2026

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

بلمسة أنثوية.. منة عرفة تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة داخل كابينة طيارة | شاهد

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

10 نصائح .. طرق فعّالة للتعامل مع الطفل العنيد وسريع الغضب

نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي
نصائح للتعامل مع الطفل العنيد والعصبي

احذر نقص الألياف .. نصائح غذائية مهمة لحماية القولون والوقاية من السرطان

أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون
أطعمة تحمي من سرطان القولون

فيديو

عملية ناسور تحولت لكارث.ة

«قالوا لنا ادعولها» .. تفاصيل صادمة في واقعة تدهور حالة شابة بعد عملية ناسور | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك الرحيم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الدراما التي تشبهنا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: استهلاك الصدمات وموت المشاعر

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حرب استنزاف أمريكية إيرانية يدفع الخليج فواتيرها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: القاهرة وبكين.. حين تلتقي حضارتان لصناعة المستقبل

المزيد