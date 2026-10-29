مقترح برلماني جديد بشأن تسهيل رحلة علاج مرضى الأورام| خاص

كشفت النائبة داليا سعد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، عن تقدمها بمقترح لإجراء دراسة شاملة لرصد التحديات التي تواجه مرضى الأورام داخل المنظومة الصحية، والعمل على وضع حلول عملية لتيسير رحلتهم العلاجية، وتقليل الأعباء الإدارية والاقتصادية التي يتحملونها.

وقالت داليا سعد، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المقترح يستهدف الوقوف على المشكلات التي تواجه المرضى منذ مرحلة التشخيص وحتى بدء العلاج، مع التركيز على الإجراءات الإدارية والتأمينية، والموافقات العلاجية، والتحويلات بين المستشفيات، بما يساعد على تحديد أوجه القصور ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.

رصد معاناة المرضى وتبسيط الإجراءات العلاجية

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقترحة تشمل رصد التحديات التي تواجه مرضى الأورام في مستشفيات التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وتقييم خدمات الاستقبال والإرشاد، فضلًا عن قياس الأعباء الناتجة عن تأخر الإجراءات أو تكرار انتقال المرضى بين الجهات المختلفة.

وأضافت أن الاستماع المباشر إلى المرضى ومقدمي الخدمة الصحية يمثل عنصرًا أساسيًا في الدراسة، للوصول إلى صورة واقعية عن المشكلات اليومية وتحديد الإجراءات التي يمكن تبسيطها لتسهيل الحصول على الخدمة العلاجية.

مكاتب متخصصة لمرضى الأورام ومركز تنسيقي للخدمة

وأشارت النائبة داليا سعد إلى أن المقترح يتضمن إعداد تصور لتخصيص مكاتب أو نقاط خدمة متخصصة لمرضى الأورام داخل المستشفيات، لمساعدتهم في متابعة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى الخدمات المطلوبة.

وأضافت أن المقترح يشمل أيضًا دراسة جدوى إنشاء مركز تنسيقي لخدمة المرضى على مستوى المحافظة أو الإقليم الصحي، بما يعزز التنسيق بين الجهات المعنية ويساعد على الحد من التعقيدات الإدارية التي قد تعطل رحلة العلاج.

داليا سعد: نحتاج إلى حلول عملية بجدول زمني واضح

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أنها أوصت بمخاطبة وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لإجراء التقييم الشامل، وإعداد تقرير يتضمن نتائج رصد التحديات وأولويات التدخل، مع تحديد جدول زمني واضح لإنجاز الدراسة وعرض نتائجها على لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لمتابعتها.

وشددت على أهمية تحويل نتائج الدراسة إلى إجراءات عملية تسهم في تخفيف الأعباء عن مرضى الأورام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وضمان حصولهم على الرعاية الصحية بصورة أكثر سهولة وانتظامًا، بما يحفظ كرامة المريض ويضع احتياجاته في صدارة الأولويات.