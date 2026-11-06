كندا ولبنان يطلقان شراكة جديدة لتعزيز الأمن والاستقرار

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أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إطلاق "الشراكة الكندية اللبنانية للأمن والقدرة على الصمود"، وذلك خلال اجتماعها اليوم الجمعة بنظيرها اللبناني يوسف رجي، خلال زيارته الجارية إلى العاصمة الكندية أوتاوا.

وذكرت أناند - في بيان - أن الشراكة الجديدة مع لبنان تستند إلى علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، والتي تعززت على مدار أجيال من اللبنانيين الكنديين.

وأضافت أن المحادثات ركزت على التطورات في جنوب لبنان، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

وأكدت استمرار كندا في التزامها بدعم سيادة لبنان وتعزيز قدرات الحكومة اللبنانية، ومواصلة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار الدائمين.