رئيس مجلس الدولة الصيني ومستشار النمسا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج" إلى توسيع علاقات التعاون بين بلاده والنمسا لتشمل مجالات الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها رئيس مجلس الدولة الصيني، مع مستشار النمسا، كريستيان شتوكر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى بكين اليوم الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)
وأكد "لي تشيانج" أن الصين والنمسا، بوصفهما دولتين، تدعمان التعددية والتجارة الحرة وتستفيدان أيضاً منهما يتعين عليهما دفع التعاون المنفتح بقوة من أجل تحفيز التنمية في كل من البلدين وضخ طاقة إيجابية في الاقتصاد العالمي... معربا عن استعداد الصين لتشارُك المزيد من فرص السوق مع النمسا، واستيراد مزيد من منتجاتها عالية الجودة، وتعزيز توسيع التجارة الثنائية والارتقاء بها، داعياً الجانبين أيضاً إلى توسيع التعاون في مجالات تشمل الطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم.
وأكد أن الصين تدعم المزيد من الشركات الصينية في أن تقيم استثمارات في النمسا، وتأمل أن توفر النمسا لتلك الشركات بيئة أعمال نزيهة وعادلة وغير تمييزية.. مشيرا إلى أنه يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات تشمل الثقافة والسياحة والتعليم.
كما أعرب "لي تشيانج" عن أمل الصين في أن تواصل النمسا، بوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، الاضطلاع بدور فاعل في تشجيع الجانب الأوروبي على الالتزام بسياسة "عقلانية وبراجماتية" تجاه الصين، معبرا عن استعداد الصين لتعزيز التعاون مع النمسا في المحافل متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، بغية العمل معاً على تعزيز السلام والازدهار في العالم .
بدوره، أشار شتوكر إلى أن الصين من أهم الشركاء التجاريين للنمسا، قائلاً إنه في ظل الوضع الدولي الحالي المعقد والمتقلب، تلتزم النمسا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية الوديّة بين البلدين، وهي مستعدة لتعزيز التفاهم المتبادل مع الصين، وتعميق التعاون العملي في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والذكاء الاصطناعي والاستثمار والسياحة والثقافة، وتقوية التواصل والتنسيق في المنصات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة.
وعقب محادثاتهما، شهد لي وشتوكر توقيع وثائق للتعاون في مجالات تشمل الاقتصاد والتجارة والضمان الاجتماعي وغيرها.