تحذير غريب.. خبراء يخشون وقوع البشر في غرام الذكاء الاصطناعي قريبا

حذر مجموعة من الخبراء والمتشائمين من مستقبل التكنولوجيا، من ظاهرة جديدة وغريبة قد تجتاح العالم قريبا.

وتتمثل هذه الظاهرة في احتمالية وقوع البشر في حب روبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وارتباطهم بها عاطفيا.

علاقات عاطفية مع الآلات

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا فيرج" (The Verge) التقني، بدأت أنظمة الذكاء الاصطناعي تتطور بشكل مرعب وتصبح قادرة على إجراء محادثات تشبه كلام البشر تماما. ار

وجعل هذا التطور بعض المتخصصين، الذين يطلق عليهم اسم "المتشائمين" (Doomers)، يخشون من أن الناس قد يبدأون في معاملة هذه الأنظمة كأصدقاء حقيقيين، بل وربما يقعون في غرامها ويبدأون في "مواعدتها" إلكترونياً.

الخطر الأكبر: فقدان التواصل البشري

ويشير التقرير إلى أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الآلات نفسها، بل في ابتعاد البشر عن بعضهم البعض.

فالتعود على الحديث مع آلة مبرمجة دائماً لقول ما تريد سماعه، قد يجعل الناس يفضلون هذه العلاقات الوهمية السهلة على العلاقات البشرية الحقيقية التي تتطلب مجهوداً وتفاهماً.

نقطة اللاعودة التكنولوجية

ويربط بعض الخبراء هذه المخاوف بمرحلة تسمى "التفرد" (Singularity)، وهي اللحظة التي تتفوق فيها الآلات على ذكاء الإنسان وتصبح قادرة على تطوير نفسها بنفسها.

ويرى المتشائمون أن هذه العلاقات العاطفية المزيفة قد تكون خطوة سريعة تقودنا نحو هذه المرحلة المجهولة، حيث يعتمد البشر كلياً على الآلات حتى في مشاعرهم واحتياجاتهم العاطفية.