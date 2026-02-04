نائب: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال ونطالب بآليات متابعة واضحة

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس» يمثل خطوة هامة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي، مشددًا على أن سلامة النشء في البيئة الرقمية تعد أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع الأسرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

وأوضح الديب أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة ورصد فعلي لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، مطالبًا الجهات المعنية بالإعلان عن آليات واضحة لتطبيق الحجب، ومراقبة الالتزام به، بما يضمن فاعلية القرار ويحول دون أي محاولات للتحايل، مؤكدًا أن هذا يعزز السلامة الرقمية ويحمي الهوية الوطنية من التأثيرات السلبية للمحتوى غير المنضبط.

وأشار عضو البرلمان إلى أن القرار يأتي امتدادًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع سياسات وتشريعات تحمي الأطفال، وتحقق التوازن بين حرية استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع من أضرارها، مؤكدًا أهمية الانتقال من التوعية إلى إجراءات عملية وتشريعات صارمة لضمان بيئة رقمية آمنة.

وشدد الديب على الدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تسليط الضوء على المخاطر الرقمية، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية، وعلى رأسها مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، ساعدت في فتح نقاش مجتمعي واسع وزيادة الوعي بخطورة بعض الألعاب والمنصات، ما كان له أثر مباشر في دفع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأطفال والأسرة المصرية.

وأكد النائب إبراهيم الديب أن حماية المجتمع الرقمي تحتاج لتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع وضع تشريعات واضحة تحكم عمل المنصات الرقمية، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطبيق الإجراءات التنفيذية الفعلية لضمان حماية الأطفال والشباب.