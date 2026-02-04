قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال ونطالب بآليات متابعة واضحة

النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب
النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس» يمثل خطوة هامة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي، مشددًا على أن سلامة النشء في البيئة الرقمية تعد أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع الأسرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

وأوضح الديب أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة ورصد فعلي لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، مطالبًا الجهات المعنية بالإعلان عن آليات واضحة لتطبيق الحجب، ومراقبة الالتزام به، بما يضمن فاعلية القرار ويحول دون أي محاولات للتحايل، مؤكدًا أن هذا يعزز السلامة الرقمية ويحمي الهوية الوطنية من التأثيرات السلبية للمحتوى غير المنضبط.

وأشار عضو البرلمان إلى أن القرار يأتي امتدادًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع سياسات وتشريعات تحمي الأطفال، وتحقق التوازن بين حرية استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع من أضرارها، مؤكدًا أهمية الانتقال من التوعية إلى إجراءات عملية وتشريعات صارمة لضمان بيئة رقمية آمنة.

وشدد الديب على الدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تسليط الضوء على المخاطر الرقمية، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية، وعلى رأسها مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، ساعدت في فتح نقاش مجتمعي واسع وزيادة الوعي بخطورة بعض الألعاب والمنصات، ما كان له أثر مباشر في دفع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأطفال والأسرة المصرية.

وأكد النائب إبراهيم الديب أن حماية المجتمع الرقمي تحتاج لتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع وضع تشريعات واضحة تحكم عمل المنصات الرقمية، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطبيق الإجراءات التنفيذية الفعلية لضمان حماية الأطفال والشباب.

لعبة «روبلوكس» الأطفال مخاطر المحتوى الرقمي المحتوى الرقمي الحجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

ترشيحاتنا

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

مجلس شئون التعليم بجامعة الأزهر يعلن جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني

الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

د. نهلة الصعيدي: المرأة حاضنة الوعي وصانعة الأخوة الإنسانية من الأسرة إلى المجتمع

الدكتور محمود صديق: وثيقة الأخوة الإنسانية امتداد لنهج شيخ الأزهر في ترسيخ الوحدة ونبذ الفرقة

نائب رئيس جامعة الأزهر: تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية يواجه تحديات متعددة

بالصور

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد