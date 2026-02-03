رئيس برشلونة يشن هجومًا عنيفًا على ريال مدريد بعد مواجهة رايو فاييكانو

هاجم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، ريال مدريد علنًا بعد متابعة مباراة الفريق الملكي أمام رايو فاييكانو، معبرًا عن استيائه من إدارة المباراة وقرارات الحكام.

وقال لابورتا: "شاهدت مباراة ريال مدريد ورايو، ولا أعلم من أين أتت تلك الدقائق العشر كوقت بدل ضائع. هناك العديد من اللقطات التي اعتاد فيها اللاعبون على التمثيل ويجب أن يحصلوا على بطاقة بسببها".

وأضاف: "رأيت أن رايو فاييكانو خرج من تلك المباراة بظلم كبير. هناك ركلات جزاء لا أعتبرها ركلات جزاء، لأنني لا أعتقد أنها كذلك. لم يُركل المهاجم الذي سقط أرضًا، كان ذلك مبالغًا فيه".

وتابع لابورتا موجّهًا انتقادًا لوسائل الإعلام الموالية لريال مدريد: "لديهم قناة تلفزيونية مخصصة لشرح الأمور غير القانونية، ويدّعون أن الحكام يُلحقون بهم الضرر باستمرار".

وتأتي تصريحات رئيس برشلونة في وقت حساس يشهد فيه الدوري الإسباني منافسة محتدمة بين الفريقين، وسط جدل دائم حول التحكيم وقراراته المثيرة للجدل.