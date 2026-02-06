قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

علم مصر
علم مصر
فرناس حفظي

تعرب جمهورية مصر العربية عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم في مسقط بوساطة الأشقاء في سلطنة عمان، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل لتسوية سلمية ومستدامة للملف النووي الإيراني.

وتؤكد مصر أن جوهر هذه الجهود يتعين أن يرتكز على تهيئة مناخ موات يقوم على حسن النية والاحترام المتبادل، بما يسمح بالتوصل إلى اتفاق مستدام في أسرع وقت ممكن، وبما يجنب المنطقة مخاطر التصعيد العسكري الذي ستتحمل تبعاته الكارثية دول المنطقة كافة.

وتشدد جمهورية مصر العربية على أنه لا يوجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد للتعامل معه يتمثل في الحوار والتفاوض، بما يراعي مصالح كافة الأطراف المعنية. كما تشدد مصر على أنها ستواصل دعم الجهود الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، بما يصب في صالح طرفي المفاوضات والمنطقة بأسرها، وذلك بالتنسيق المشترك مع أشقائنا في الدول الإقليمية.

وتثمن جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص الجهود البناءة التي بذلتها كل من دولة قطر والجمهورية التركية وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية في هذا الإطار، وتعرب عن أملها في أن تفضي هذه المساعي الصادقة إلى تحقيق اختراق إيجابي يسهم في تعزيز فرص الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما تؤكد مصر على ضرورة تعزيز المجتمع الدولي لجهود في التعامل مع مخاطر عدم الانتشار النووي في المنطقة بشكل متكامل، وذلك من خلال دعم تنفيذ هدف إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية بشكل يشمل دول المنطقة كافة ودون استثناء، فضلاً عن تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت النووية به لاتفاق الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

مصر المفاوضات الولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسقط سلطنة عمان الملف النووي الإيراني إيران طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

ترشيحاتنا

اعلان أسماء الفائزين بدولة التلاوة خلال استطلاع هلال رمضان

الإفتاء تعلن أسماء الفائزين في «دولة التلاوة» أثناء احتفالها باستطلاع هلال رمضان

شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر

الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله

وزارة الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ كامل يوسف البهتيمي رحمه الله

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد