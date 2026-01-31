باريس يتعادل مع مارسيليا 2-2 بالدوري الفرنسي

تعادل باريس إف.سي مع أولمبيك مارسيليا 2-2 في الدوري الفرنسي، بعد هدف متأخر للجزائري إيلان قبال.





وافتتح ميسون غرينوود التقدم لمارسيليا من ركلة جزاء في الدقيقة 18، قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله بيير إيميريكأوباميانغ بعد ثماني دقائق من الاستراحة





وأحي جوناثان إيكوني آمال صاحب الأرض بتقليص الفارق قبل ثماني دقائق من النهاية.

ونجح الجزائري قبّال في انقاذ باريس إف.سي بإدراك التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة يحتل مارسيليا يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة بينما بتواجد باريس إف سي في المركز 13 برصيد 21 نقطة.