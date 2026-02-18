قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية
بيت الزكاة والصدقات يوزع 10 آلاف وجبة يوميا على الصائمين في الجامع الأزهر
تطبق على500 ألف طالب بـ1000مدرسة|إنطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية
سكان غزة يصارعون للبقاء على قيد الحياة ويعانون نقصا في السلع الأساسية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال
مايكروسوفت تضخ 50 مليار دولار لتوسيع تقنيات الذكاء الاصطناعي في دول "الجنوب العالمي"
أردوغان: أبلغنا واشنطن رفض تركيا التدخل العسكري في إيران
تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
مواعيد مسلسلات رمضان.. تعرف على موعد إذاعة أولى حلقات روج أسود
الكاميرا صورته.. القبض على شخص تعاطى المخدرات فى الشارع بالقاهرة
تفاوت في ساعات الصيام الطويلة.. دول ستعاني في رمضان 2026
زيلينسكي: اتفقنا على مواصلة محادثات السلام مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: علي ماهر أفضل مدرب في الدوري بفارق كبير.. والسولية رمانة ميزان

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أشاد الاعلامي أحمد شوبير بأداء لاعبي و مدرب سيراميكا كيلوباترا بعد تأهل الفريق علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.
 

وقال شوبير: ضع مليون خط تحت اسم عمرو السولية، فهو رمانة الميزان في وسط الملعب لسيراميكا كليوباترا، إنه أمر رائع، عمرو السولية يبدو وكأنه في السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره، دائمًا أقول لك لا تنظر إلى تاريخ الميلاد، فهو مهندس الفريق، وصاحب مفاتيح اللعب، يهدّئ الإيقاع ويرفعه متى شاء، وكما يشيد الجميع بعبدالله السعيد، يجب أن يشيدوا بعمرو السولية، وليس من الضروري أن يكون لاعبًا في الأهلي أو الزمالك حتى نُقدّره. إنه أمر عظيم".

وأضاف: "أحمد بلحاج انتقل إلى الزمالك ولم ينل إعجابهم ثم رحل، وبعد جولة قصيرة استقر في سيراميكا، وسجل هدفًا عالميًا، لو أن هذا الهدف سجله أي لاعب من الأهلي أو الزمالك، لكنا حملناه على الأكتاف من الملعب إلى الشوارع فرحًا به".

وتابع: "أما بالنسبة للتحكيم، فقد احتسب محمود بسيوني ركلة جزاء لسيراميكا واعترض مشجعو الزمالك عليها، لكن ركلة الجزاء أُهدرت في النهاية وانتهى الأمر، سواء كان القرار صحيحًا أم خاطئًا، فإن الحكام أنفسهم اختلفوا في تقييمها، وحتى لو افترضنا أنها كانت ظالمة، فقد أُهدرت وكأنها لم تكن، ولا يصح أن نقول إنها أثرت على اللاعبين، بل على العكس، عندما تُهدر ركلة جزاء يفترض أن ترتفع المعنويات".

واستكمل: "سيراميكا لعب وسجل هدفًا وأضاع هدفين، والمهدي سليمان تصدى لهدف صعب للغاية، الزمالك لديه بطولتان يركز عليهما: الدوري والكونفدرالية، لقد خرج من الكأس، فلينظر إلى ما هو قادم، الأهلي نفسه خرج سابقًا أمام فرق أقل، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لا تعودوا إلى فكرة المظلومية والخلافات، فمن يفوز هو من يُسعد جماهيره ويسير في الطريق الصحيح".

واختتم: "تهنئة لسيراميكا، وتهنئة للكابتن علي ماهر، وأكررها مرة أخرى: علي ماهر هو أفضل مدرب في الدوري المصري بفارق كبير عن غيره. ولا ينبغي لأحد أن يُخرج سيراميكا من حسابات المنافسة على الدوري. استمعوا إلى هذا الكلام جيدًا".

أحمد جعفر: تصرف حسام عبد المجيد غير مقبول.. وعبد الله السعيد لاعب كبير
خاص | تفاصيل مشادة عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد في مباراة الزمالك وسيراميكا
مدرب سيراميكا كليوباترا: الفوز على الزمالك يمنحنا فرصة التتويج بـ كأس مصر
أيمن يونس يوجه رسالة للاعبي الزمالك بعد توديع كأس مصر أمام سيراميكا كليوباترا
موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا وتوديع كأس مصر
فيديو | سيراميكا كليوباترا يطيح بـ الزمالك من كأس مصر ويتأهل لمواجهة طلائع الجيش
فيديو | بطريقة R2.. أحمد بلحاج يسجل هدف سيراميكا كليوباترا الثاني أمام الزمالك
فيديو | محمد إسماعيل يسجل هدف تعادل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

شوبير لاعبي سيراميكا كيلوباترا علي ماهر كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

الفقيدة

بيان عاجل من نقابة المحامين حول واقعة مصرع محامية وإصابة زوجها بالدقهلية

وقت السحور

خطأ شائع في السحور يُبطل الصيام .. احترس منه

ترشيحاتنا

أرشيفية

تأجيل استئناف متهم على حكم السجن المؤبد في تجارة مخدر الآيس بالقاهرة

سرقة

اقتحموا شقة في الهرم.. إحالة 7 متهمين انتحلوا صفة رجال مباحث للمحاكمة

صورة أرشيفية

ضبط 518 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" فاسدة بالغربية

بالصور

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ
مريض السكر في رمضان.. نصائح ذهبية لصيام آمن دون هبوط أو ارتفاع مفاجئ

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال
لماذا يتجاهلك فجأة؟ 5 أسباب نفسية لا يعترف بها الرجال

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد