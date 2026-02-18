شوبير: علي ماهر أفضل مدرب في الدوري بفارق كبير.. والسولية رمانة ميزان

أشاد الاعلامي أحمد شوبير بأداء لاعبي و مدرب سيراميكا كيلوباترا بعد تأهل الفريق علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.



وقال شوبير: ضع مليون خط تحت اسم عمرو السولية، فهو رمانة الميزان في وسط الملعب لسيراميكا كليوباترا، إنه أمر رائع، عمرو السولية يبدو وكأنه في السادسة والعشرين أو السابعة والعشرين من عمره، دائمًا أقول لك لا تنظر إلى تاريخ الميلاد، فهو مهندس الفريق، وصاحب مفاتيح اللعب، يهدّئ الإيقاع ويرفعه متى شاء، وكما يشيد الجميع بعبدالله السعيد، يجب أن يشيدوا بعمرو السولية، وليس من الضروري أن يكون لاعبًا في الأهلي أو الزمالك حتى نُقدّره. إنه أمر عظيم".

وأضاف: "أحمد بلحاج انتقل إلى الزمالك ولم ينل إعجابهم ثم رحل، وبعد جولة قصيرة استقر في سيراميكا، وسجل هدفًا عالميًا، لو أن هذا الهدف سجله أي لاعب من الأهلي أو الزمالك، لكنا حملناه على الأكتاف من الملعب إلى الشوارع فرحًا به".

وتابع: "أما بالنسبة للتحكيم، فقد احتسب محمود بسيوني ركلة جزاء لسيراميكا واعترض مشجعو الزمالك عليها، لكن ركلة الجزاء أُهدرت في النهاية وانتهى الأمر، سواء كان القرار صحيحًا أم خاطئًا، فإن الحكام أنفسهم اختلفوا في تقييمها، وحتى لو افترضنا أنها كانت ظالمة، فقد أُهدرت وكأنها لم تكن، ولا يصح أن نقول إنها أثرت على اللاعبين، بل على العكس، عندما تُهدر ركلة جزاء يفترض أن ترتفع المعنويات".

واستكمل: "سيراميكا لعب وسجل هدفًا وأضاع هدفين، والمهدي سليمان تصدى لهدف صعب للغاية، الزمالك لديه بطولتان يركز عليهما: الدوري والكونفدرالية، لقد خرج من الكأس، فلينظر إلى ما هو قادم، الأهلي نفسه خرج سابقًا أمام فرق أقل، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، لا تعودوا إلى فكرة المظلومية والخلافات، فمن يفوز هو من يُسعد جماهيره ويسير في الطريق الصحيح".

واختتم: "تهنئة لسيراميكا، وتهنئة للكابتن علي ماهر، وأكررها مرة أخرى: علي ماهر هو أفضل مدرب في الدوري المصري بفارق كبير عن غيره. ولا ينبغي لأحد أن يُخرج سيراميكا من حسابات المنافسة على الدوري. استمعوا إلى هذا الكلام جيدًا".

