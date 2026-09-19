تصاعد الهجمات الروسية الأوكرانية.. هل تضررت منظومة الطاقة في أوديسا؟

قال غيث مناف، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من كييف، إن الهجمات الروسية ما زالت مستمرة بوتيرة شديدة، بالتزامن مع تصعيد متبادل بين موسكو وكييف، رغم اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الخامس.

وأوضح مناف، خلال مداخلة على القناة، أن القوات الأوكرانية تواصل استهداف مواقع وأهداف داخل الأراضي الروسية، من بينها منشآت مرتبطة بالبنية التحتية، في الوقت الذي تشن فيه القوات الروسية هجمات واسعة النطاق تستهدف مواقع ومنشآت حيوية.

وأضاف أن الضربات الروسية تطال كذلك مخازن ومستودعات ومراكز لوجستية، في إطار العمليات العسكرية المتواصلة بين الجانبين.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن وزارة الطاقة الأوكرانية أعلنت تعرض منظومة الطاقة في جنوب البلاد، وتحديدًا مقاطعة أوديسا، لأضرار أدت إلى انقطاع جزئي للكهرباء عن السكان.

وأكد أن فرق الطوارئ تعمل على معالجة الأضرار وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة، موضحًا أن نحو 53 ألف مواطن تأثروا بانقطاع إمدادات الطاقة، في ظل استمرار تداعيات الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية.