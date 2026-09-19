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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير اقتصادي: حزمة تفاهمات صينية أمريكية بقيمة تقارب 30 مليار دولار

حزمة تفاهمات صينية أمريكية
حزمة تفاهمات صينية أمريكية
محمود زيدان

قال الدكتور بيار الخوري، نائب رئيس الجمعية العربية الصينية، إن الحزمة المتوافق عليها مبدئيًا بين الصين والولايات المتحدة تقدر بنحو 30 مليار دولار، وتتضمن تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية، إلى جانب تفاهمات محتملة بشأن مشتريات صينية في مجالات الطاقة والزراعة والطائرات.

وأوضح، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحديث عن هذه الصفقات يجب ألا يختلط بمسألة العجز التجاري الأمريكي، موضحًا أن زيادة المشتريات الصينية من قطاعات أمريكية محددة يمكن أن تحسن الميزان التجاري في تلك القطاعات، لكنها لا تعني بالضرورة تغيير اتجاه الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة.

وأشار الخوري إلى أن واشنطن تستهدف على المدى الطويل تغيير تركيبة التجارة مع الصين، بحيث ترتفع بصورة مستقرة وارداتها من المنتجات الأمريكية، بما يقود تدريجيًا إلى علاقة أكثر توازنًا بين صادرات وواردات البلدين.

وأضاف أن الصين لديها أيضًا مصلحة في هذا المسار، خاصة مع انتقال اقتصادها بقوة نحو الصناعات عالية القيمة، التي تشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات تحتاج إلى أسواق كبيرة وقوية مثل الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الآسيوية الغنية.

وأكد أن هذا التحول الصناعي يجعل السوق الأمريكية ذات أهمية للصين، مرجحًا استعداد بكين لاتخاذ خطوات تسهم في تعديل الميزان التجاري، بما يساعد على الحفاظ على حضور منتجاتها في السوق الأمريكية على المدى الطويل.

الصين أمريكا 30 مليار دولار أخبار توك شو

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