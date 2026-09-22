وزير الخارجية يستعرض مع مرشح السنغال لأمانة الأمم المتحدة أولويات المرحلة المقبلة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢١ سبتمبر، ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال السابق ومرشحها لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض المرشح رؤيته وأولوياته بشأن مستقبل العمل داخل الأمم المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز دور المنظمة وقدرتها على الاضطلاع بمسئولياتها في مواجهة التحديات والأزمات الدولية المتزايدة، ودعم منظومة العمل الدولي متعدد الأطراف.