قبل الشتاء.. الري تعلن جاهزية مخرات السيول لمواجهة الأمطار الغزيرة

أكد المهندس أشرف درويش، رئيس قطاع الري بوزارة الري، أن خطة الاستعداد تبدأ سنويًا في شهر أغسطس وتنتهي بحد أقصى خلال سبتمبر، وتشمل المرور على مخرات السيول والسدود، خاصة في محافظات البحر الأحمر، للتأكد من قدرتها على استيعاب مياه الأمطار.

وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن مركز التنبؤ بالوزارة يصدر خرائط يومية للمناطق المتوقع سقوط الأمطار بها، ويتم تعميمها على الجهات المعنية، مع تفعيل غرف عمليات السيول لمتابعة الموقف ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي أمطار غزيرة.

وقال إن مياه السيول في مناطق الوادي والصعيد يتم توجيهها إلى نهر النيل، بينما يتم احتجاز المياه أمام سدود الإعاقة في المناطق الجبلية، خاصة سيناء والبحر الأحمر، والاستفادة منها في الزراعة والأنشطة اليومية.

وشدد على إزالة أي تعديات على مخرات السيول أو الترع والمصارف، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات وتصويرها وإرسالها عبر رقم واتساب الوزارة، مؤكدًا جاهزية أجهزة الوزارة ومحطات الرفع والمصارف للتعامل مع أي طوارئ خلال موسم الأمطار.

كما طالب المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء والأشجار ومسارات السيول، وعدم محاولة عبور مجاري المياه أو إقامة منشآت بالقرب من مخرات السيول، حفاظًا على سلامتهم.