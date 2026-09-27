شمال سيناء: تطهير مجري وادي العريش استعدادا للأمطار والسيول المتوقعة

يستعد مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، للظروف الجوية المتوقعة والأمطار والسيول المتوقعة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات.

وقال إيهاب بكير رئيس مركز ومدينة العريش، إن لجنة من المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية قامت بالمرور على مجري وادي العريش، والتأكد من عدم وجود أي تعديات تعوق جريان المياه.

وأكد بكير، قيام المجلس بأعمال تطهير وتنظيف غرف تصريف مياه الأمطار، بمختلف الشوارع والميادين علي مستوى مدينة العريش.

أشار بكير إلي أن ذلك يأتي ضمن خطة الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، مع استمرار أعمال التطهير والمتابعة الدورية، حرصًا على سلامة المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.