جمال القليوبي: اضطرابات الأسواق عالميًا تفرض ضرورة تأمين مصادر الطاقة

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أي دولة في العالم تحتاج إلى تأمين مصادر الكهرباء والطاقة، لضمان تلبية احتياجات الاستهلاك والحفاظ على استقرار الإمدادات.

وأضاف القليوبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أسواق الطاقة حول العالم شهدت اضطرابات شديدة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر، ما انعكس على حالة عدم اليقين بشأن أسعار البترول ومنتجات الطاقة.

وأوضح أن تأمين الطاقة لا يقتصر على توفير حجم الاستهلاك فقط، وإنما يتضمن أيضًا وجود احتياطي فائض يمكن الاعتماد عليه في حال حدوث ظروف طارئة أو اضطرابات تؤثر على إمدادات الطاقة.

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن مصر تتبع منذ عام 2017 نهجًا يستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتزامن مع التوسع في الاتجاه نحو مصادر الطاقة الخضراء والمتجددة.

وأكد القليوبي أن قطاع البترول في مصر يواصل جهوده في مجال الاستكشافات البترولية، بهدف دعم احتياجات الطاقة المحلية وتعزيز قدرات الدولة، إلى جانب العمل على زيادة فرص التصدير.



