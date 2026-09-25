أخبار التوك شو| البترول تحسم الجدل بشأن أسعار البنزين والسولار.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

حقيقة تحرير أسعار الأدوية.. رئيس الشعبة يحسم الجدل



هل تتحرر أسعار الأدوية في مصر؟.. سؤال يشغل بال ملايين المواطنين، بالتزامن مع الحديث عن وضع آلية جديدة لتسعير وتداول الدواء، وما إذا كانت هذه الخطوة قد تمهد لتحرير الأسعار مستقبلًا.

وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل القرار التنظيمي الجديد لتسعير وتداول الأدوية في مصر، مؤكدًا أن الدواء سيظل خاضعًا للتسعيرة الجبرية، ولا توجد نية لتحرير أسعاره.



30 سلعة بتخفيضات 25%.. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين حتى مارس 2027

في تحرك يستهدف زيادة المعروض وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، التي بدأت في سبتمبر الجاري وتستمر حتى مارس 2027، وسط توسع في عدد السلع والمنافذ المشاركة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال مختلف المنافذ على مستوى الجمهورية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 25 سبتمبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.83 جنيه

سعر الشراء: 51.73 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.08 جنيه

سعر الشراء: 58.78 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.70 جنيه

سعر الشراء: 68.36 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.80 جنيه

سعر الشراء: 13.77 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.11 جنيه

سعر الشراء: 14.08 جنيه.



أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تباينًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن وبيانات البوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة الأسعار من المزرعة وحتى وصولها إلى المستهلك.

أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 78.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا مقارنة بالسعر السابق، بينما تراوحت الأسعار داخل المحال التجارية بين 63 و95 جنيهًا للكيلو، وفق بيانات البوابة الحكومية.



25 % زيادة في سعر الدقيق.. هل ترتفع أسعار الخبز السياحي والفينو؟



في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أسعار الخبز السياحي والفينو خلال الفترة المقبلة، دخلت تكلفة الدقيق على خط الأسعار، بعد ارتفاع سعر الطن بنحو 4 آلاف جنيه، لتبدأ المخابز في دراسة تأثير هذه الزيادة على تكلفة الإنتاج، وسط مساعي للوصول إلى أسعار تضمن استمرار الإنتاج دون تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة.

وكشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، تفاصيل تأثير ارتفاع أسعار الدقيق على أسعار الخبز السياحي والفينو، موضحًا أن سعر طن الدقيق ارتفع من نحو 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25%.



أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل بشأن التحركات الجديدة

وسط حالة من الترقب بشأن أسعار البنزين والسولار، انتشرت خلال الساعات الأخيرة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسعارًا جديدة للمنتجات البترولية، وهو ما دفع وزارة البترول إلى حسم الجدل والتأكيد على أن هذه الأسعار المتداولة غير حقيقية.

ونفت وزارة البترول ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات لا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن أسعار البنزين والسولار لن تشهد تحريكًا حتى نهاية سبتمبر، موضحًا أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر.

وأشار إلى أن لجنة التسعير من المقرر أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من أكتوبر، وفي حال انعقادها سيتم بحث موقف الأسعار وتحديد ما إذا كان سيتم تحريكها من عدمه.



أمطار وشبورة واضطراب في الملاحة.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن الطقس

مع بداية أجواء الخريف، تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية التي تجمع بين انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، بالتزامن مع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق واضطراب حركة الملاحة البحرية في عدد من المسطحات المائية.

وكشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، موضحة أن البلاد تشهد أجواء خريفية معتدلة، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، والتي تدور حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.