استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مساء اليوم، بمقر الجزيرة، وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة، برئاسة الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس الاتحادين العربي والبحريني للكرة الطائرة، وفراس الحلواجي، الأمين العام للاتحادين العربي والبحريني، في حضور المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

الخطيب يستقبل وفد الاتحاد العربي للكرة الطائرة

رحب رئيس النادي بوفد الاتحاد العربي، مؤكدًا حرص الأهلي على دعم توجهات الاتحادات العربية، وتعزيز أواصر التعاون معها، بما يتماشى مع رسالة النادي التاريخية ودوره في دعم الرياضة والمساهمة في بناء الأجيال.

من جانبه، أعرب الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفة عن سعادته بزيارة الأهلي، ووجه الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب على حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالعلاقات القوية التي تجمع الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالنادي، وأكد تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس الاتحاد العربي للكرة الطائرة بالمكانة المتميزة التي يحظى بها الأهلي على الصعيدين العربي والدولي، والنجاحات التي حققها على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تمثل مصدر فخر للرياضة العربية.