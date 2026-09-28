حرص محمد البيرة، عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد المصراتي الليبي، على إهداء وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، درع وعلم النادي الليبي، وذلك قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت الأهلي مع نظيره الليبي مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

الاتحاد المصراتي يهدي وائل جمعة درع وعلم النادي

وأعرب وائل جمعة عن خالص تقديره لمسؤولي نادي الاتحاد المصراتي، متمنيًا للفريق الليبي التوفيق والنجاح خلال فترة الإعداد وتحقيق أهدافه في الفترة المقبلة.

وخاض الأهلي المباراة الودية الأولى أمام الاتحاد المصراتي، ضمن برنامج الإعداد الخاص بالفريق خلال فترة التوقف الدولي، في إطار استعداداته للمنافسات المقبلة.

الأهلي يفوز على الاتحاد المصراتي برباعية وديًّا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بنتيجة 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق خلال فترة توقف المسابقات الرسمية.

سجل رباعية الأهلي كل من ياسين مرعي، وحسين الشحات، وأحمد رضا، وسفيان بن جديدة.

وتأتي مواجهة الاتحاد المصراتي في إطار حرص الجهاز الفني على استغلال فترة التوقف، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين للمشاركة، إلى جانب متابعة مستوياتهم الفنية والبدنية، استعدادًا للمرحلة المقبلة واستئناف المنافسات الرسمية.

كان الجهاز الفني قد قرر تصعيد 7 لاعبين من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الأول وتعويض غياب اللاعبين الدوليين، وهم: زيدان ناجح، ومحمد السيد، وياسين محمد، ومهاب وائل، وعمر أبو غزالة، وعبد الرحمن رامي «مانو»، وأحمد الشيخ.