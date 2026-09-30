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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 تُباع بهذه المواصفات

شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027
شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2027، وتنتمي تيجو 7 برو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

تمتلك سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 العديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية ، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول .

 شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

بالاضافة إلي ان سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 بها، مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system .

وسائل الامان بـ شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

 شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

زودت سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

 شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

تحصل سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 145 حصان، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 210 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

 شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 420 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات السيارات الجديدة موديل 2027 شيرى تيجو 7 برو ماكس موديل 2027 مواصفات شيرى تيجو 7 برو ماكس برو ماكس 2027 وسائل الامان بـ شيرى تيجو 7 برو سعر شيرى تيجو 7 برو ماكس 2027 سعر شيرى تيجو 7 برو

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