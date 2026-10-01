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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة جديدة في الزمالك.. 10 لاعبين تنتهي عقودهم الموسم المقبل

الزمالك
الزمالك
سارة عبد الله

كشف محمد عبدالوهاب «هوبا»، خلال تصريحاته ببرنامج «في الاستاد» عبر إذاعة نجوم إف إم، عن أزمة جديدة داخل نادي الزمالك، تتعلق بعقود عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن 10 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل.

وقال هوبا إن قائمة اللاعبين الذين تنتهي عقودهم تضم جميع حراس مرمى الزمالك الثلاثة، وهم محمد عواد، ومحمد صبحي، والمهدي سليمان، بالإضافة إلى عمر جابر وأحمد فتوح ومصطفى الزناري.

وأضاف أن قائمة اللاعبين تضم أيضًا ثلاثة لاعبين في خط الوسط، هم عبدالله السعيد، وسيف فاروق جعفر، ويوسف وائل «الفرنسي»، إلى جانب المهاجم ناصر منسي.

وأكد محمد عبدالوهاب أن الأمر يمثل أزمة كبيرة، خاصة أن الزمالك يواجه موقفًا غير معتاد بوجود ثلاثة حراس مرمى تنتهي عقودهم في نفس التوقيت.

موقف الزمالك من تجديد العقود

وأوضح هوبا أن مجلس إدارة الزمالك لا يعتزم الدخول في مفاوضات لتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل قبل شهر يناير، انتظارًا لما ستسفر عنه أزمة إيقاف القيد.

وقال إن إدارة الزمالك تنتظر معرفة موقف العقوبة الخاصة بإيقاف القيد، وما إذا كان سيتم تخفيفها أم لا، قبل اتخاذ خطوات رسمية بشأن ملف تجديد عقود اللاعبين.

وأشار إلى أن هذا الموقف ينطبق بشكل خاص على أحمد فتوح، الذي أصبح ملف تجديد عقده من أبرز الملفات المطروحة داخل النادي.

تحذير من تكرار سيناريو زيزو

وتحدث هوبا عن إمكانية تكرار ما حدث في ملف أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن تأجيل مفاوضات تجديد العقود حتى الأشهر الأخيرة يمنح اللاعب أفضلية كبيرة في التفاوض مع النادي.

وقال: «ودي مشكلة الزمالك دائمًا في حتة تجديد العقود»، مشيرًا إلى أن ما حدث في ملف زيزو وما وصفه بأخطاء مجلس إدارة الزمالك في التعامل مع التجديد، يطرح تساؤلًا حول إمكانية تكرار الأمر مع أحمد فتوح.

وأضاف: «فكرة إن إنت تقعد تأخر وتسوّف لغاية آخر ست شهور في عقد اللعيب، دايمًا اللعيب بيبقى عنده قوة وإيد عليا في أي مفاوضات مع النادي».

وأوضح أن قوة اللاعب في المفاوضات تزداد عندما يقترب عقده من نهايته، خاصة إذا كان لاعبًا دوليًا أو من العناصر المؤثرة داخل الفريق.

واختتم هوبا حديثه بالتأكيد على أن أحمد فتوح يمثل حالة خاصة في هذا الملف، باعتباره لاعبًا دوليًا، بينما أشار كذلك إلى أهمية المهدي سليمان وتأثيره مع الزمالك خلال الموسم الحالي أو الموسم الماضي، وفقًا لتصريحاته.

محمد عبدالوهاب نادي الزمالك حراس مرمى الزمالك

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