قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بروفة قوية .. منتخب اليد يخسر وديا أمام أيسلندا 30-31
جورج إلومبي: استضافة مصر للاجتماعات السنوية لـ أفريكسيم بنك تعكس مكانتها الاقتصادية بأفريقيا
الحرارة هتوصل 43.. تحذير عاجل من الطقس خلال ساعات
النيابة تنشر مرافعتها فى قضية «سيدة الشروق» المتهمة بإنهاء حياة أطفالها
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام في الصاغة؟
وزراء داخلية دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا في الرياض
صدمة بين الأهالي.. فيديو يُظهر تصرفًا خطيرا تجاه الكلاب الضالة في دجلة
مرافعة النيابة العامة بمحاكمة قاتل نجل حارس الجوهرة في بورسعيد
مركز تدريب الصحفيين يسلم شهادات اجتياز دورات الموسم التدريبي الأول
أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لـ ليلى بعد إعلان حملها في فتاة: مستنيين لولو الصغيرة
المسجد النبوي الشريف يتهيأ لاستقبال الزوار والمصلين في موسم الحج
إعلام عبري: تركيب شبكات لحماية المواقع الإستراتيجية بالإمارات من الضربات الإيرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سر الـ100 دولار واللوحة المعدنية المفقودة.. الحكاية الكاملة لورطة شقيق رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
كتب محمد عبدالله :

أثارت قضية شقيق الفنانة رنا رئيس السوشيال ميديا منذ فترة ثم عادت للظهور من جديد بعدما صدر قرار أحالته من قبل جهات التحقيق المختصة بمدينة الشيخ ز إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض أثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة القسم

المتهم ينكر 
وأنكر المتهم، أمام وكيل النائب العام صلته بكافة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المنسوبة إليه، مؤكدًا أن علاقته بالمضبوطات تقتصر فقط على مبلغ الـ 100 دولار التى كانت بحوزته

أوضح المتهم أنه كان عائدًا من جامعته بالقرية الذكية برفقة 4 من زملائه فى نهار شهر رمضان الماضى وأن اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة كانت قد سقطت قبل الواقعة بيومين نتيجة اصطدام مرورى

كما قال المتهم فى التحقيقات: أنا مش بشرب مخدرات، والمضبوطات اللى اتعرضت عليّ كلها مش بتاعتى غير الـ100 دولار بس، دول بتوعى وجزء من مصاريف الجامعة.

النيابة العامة

استندت النيابة العامة فى قرار إحالة المتهم للمحاكمة إلى عدة أدلة ثبوتية، شملت: شهادة ضابط الواقعة الذى أكد العثور على المضبوطات داخل حيازة المتهم المادية وفى نطاق سيطرته داخل السيارة، وتقرير المعمل الكيماوى الذى أثبت أن القطع المضبوطة هى لجوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات، وأن الزجاجة تحتوى على كحول إيثيلى خمور

الأجهزة الأمنية 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم خلال قيادته سيارة خالية من اللوحات المعدنية بمدينة الشيخ زايد، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض داخل السيارة

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، حيث تم التحفظ على السيارة المضبوطة واقتياد المتهم إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.


وكشفت التحريات الأمنية أن الواقعة صحيحة، وأكدت حيازة المتهم للمواد المخدرة والسلاح الأبيض أثناء تواجده داخل السيارة بمنطقة الشيخ زايد، قبل صدور قرار بإحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.

رنا رئيس شقيق رنا رئيس إحالة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

وحدات سكنية

البداية 30 ألف وحدة .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

الاهلي

3 مهاجمين على رادار الأهلي في الميركاتو الصيفي

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

الزمالك

إبراهيم عبد الجواد يزف بشري سارة لجماهير الزمالك قبل لقاء اتحاد العاصمة

الاهلي

مصطفى يونس: «لو الزمالك كسب الدوري السنة دي الأهلي هيكتسح الـ 5 سنين الجاية»

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس مدينة طوخ: استمرار حملة طرق الأبواب لإنهاء ملف التصالح ومتابعة رسائل الـ SMS للمواطنين

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعقد اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل مركز خدمات مصر

محافظ المنيا خلال الجوله

محافظ المنيا يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بالشيخ فضل

بالصور

للحامل .. تعرفي على فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟
للحامل .. ما هى فوائد السمك فى الشهور الأولى؟

الشرقية تستعد لتنفيذ التدريب العملي المشترك صقر 143 لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون
علامة بسيطة أثناء المشي قد تكشف مشكلة بالقلب.. تحذير طبي يكشف عرضًا لا ينتبه له كثيرون

فيديو

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد