سر الـ100 دولار واللوحة المعدنية المفقودة.. الحكاية الكاملة لورطة شقيق رنا رئيس

أثارت قضية شقيق الفنانة رنا رئيس السوشيال ميديا منذ فترة ثم عادت للظهور من جديد بعدما صدر قرار أحالته من قبل جهات التحقيق المختصة بمدينة الشيخ ز إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض أثناء استقلاله سيارة بدون لوحات معدنية بدائرة القسم

المتهم ينكر

وأنكر المتهم، أمام وكيل النائب العام صلته بكافة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المنسوبة إليه، مؤكدًا أن علاقته بالمضبوطات تقتصر فقط على مبلغ الـ 100 دولار التى كانت بحوزته

أوضح المتهم أنه كان عائدًا من جامعته بالقرية الذكية برفقة 4 من زملائه فى نهار شهر رمضان الماضى وأن اللوحة المعدنية الخلفية للسيارة كانت قد سقطت قبل الواقعة بيومين نتيجة اصطدام مرورى

كما قال المتهم فى التحقيقات: أنا مش بشرب مخدرات، والمضبوطات اللى اتعرضت عليّ كلها مش بتاعتى غير الـ100 دولار بس، دول بتوعى وجزء من مصاريف الجامعة.

النيابة العامة

استندت النيابة العامة فى قرار إحالة المتهم للمحاكمة إلى عدة أدلة ثبوتية، شملت: شهادة ضابط الواقعة الذى أكد العثور على المضبوطات داخل حيازة المتهم المادية وفى نطاق سيطرته داخل السيارة، وتقرير المعمل الكيماوى الذى أثبت أن القطع المضبوطة هى لجوهر الحشيش المخدر المدرج بجدول المخدرات، وأن الزجاجة تحتوى على كحول إيثيلى خمور

الأجهزة الأمنية

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم خلال قيادته سيارة خالية من اللوحات المعدنية بمدينة الشيخ زايد، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على قطعتين من مخدر الحشيش، إلى جانب سلاح أبيض داخل السيارة

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، حيث تم التحفظ على السيارة المضبوطة واقتياد المتهم إلى ديوان القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.



وكشفت التحريات الأمنية أن الواقعة صحيحة، وأكدت حيازة المتهم للمواد المخدرة والسلاح الأبيض أثناء تواجده داخل السيارة بمنطقة الشيخ زايد، قبل صدور قرار بإحالته إلى المحكمة المختصة للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.