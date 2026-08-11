سعر اليورو مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي الثلاثاء 11 أغسطس

واصلت أسعار اليورو - العملة الأوروبية الموحدة- تحركاتها في نطاقات سعرية متقاربة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين.

شهدت أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر حالة من التباين في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026.

سعر اليورو في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل اليورو في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقراراً ملحوظاً، حيث بلغ سعر الشراء نحو 57.93 جنيه، بينما سجل سعر البيع 58.13 جنيه، وذلك وفقاً لآخر تحديثات.

سجل اليورو مقابل الحنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 58.09 جنيه للشراء ، بينما سجل سعر البيع 58.29 جنيه.

سجل اليورو مقابل الحنيه في بنك الإسكندرية نحو 57.81 جنيه للشراء و58.01 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع لليورو في مصر

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك الأعلى سعراً لشراء اليورو، حيث سجل 58.09 جنيه.

أما على صعيد أقل سعر بيع، فقد سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بين البنوك ليصل إلى 58.01 جنيه.

سعر اليورو في البنك المركزي

و استقر سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند مستويات 57.92 جنيه للشراء، و58.08 جنيه للبيع.