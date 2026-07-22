القبض على سائق توك توك تعدى على سيدة وصدم سيارتها بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر القائمة على النشر من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالإصطدام بسيارتها وحال معاتبتها له قام بالتعدى عليها بالسب والإصطدام بسيارتها عمداً مرة أخرى بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 19الجارى أثناء قيادتها سيارتها "منتهية التراخيص" بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة باب شرق ، فوجئت بقيام سائق مركبة "توك توك" بالإصطدام بسيارتها من الخلف محدثاً تلفيات بها على النحو المشار إليه بمقطع الفيديو وحال قيامها بتصويرة قام بالتعدى عليها بالسب وعاود الإصطدام بسيارتها عمداً.





أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (سائق "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب.





تم التحفظ على مركبة "التوك توك" والسيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





