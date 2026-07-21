هل التعرق الزائد أثناء النوم طبيعي أم علامة على مشكلة صحية؟.. اعرف الإجابة

يستيقظ بعض الأشخاص ليجدوا ملابسهم أو أغطية السرير مبللة بالعرق، ما يثير التساؤل: هل التعرق الزائد أثناء النوم طبيعي، أم أنه قد يكون علامة على مشكلة صحية؟

ويؤكد الأطباء أن التعرق الليلي قد يكون طبيعيًا في بعض الحالات، لكنه قد يستدعي استشارة الطبيب إذا كان متكررًا أو شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

متى يكون التعرق أثناء النوم طبيعيًا؟

قد يحدث التعرق الليلي بسبب عوامل بسيطة، منها:

ارتفاع درجة حرارة الغرفة.

استخدام أغطية ثقيلة.

ارتداء ملابس غير قطنية.

تناول الأطعمة الحارة أو المشروبات الساخنة قبل النوم.

ممارسة الرياضة قبل وقت قصير من النوم.

في هذه الحالات، يختفي التعرق غالبًا بعد إزالة السبب.

متى يكون التعرق الليلي علامة على مشكلة صحية؟

إذا كان التعرق شديدًا ومتكررًا، فقد يرتبط ببعض الحالات الصحية، مثل:

الحمى الناتجة عن عدوى.

انخفاض مستوى السكر في الدم، خاصة لدى مرضى السكري الذين يستخدمون الإنسولين أو بعض الأدوية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

انقطاع الطمث لدى النساء.

بعض الآثار الجانبية للأدوية، مثل بعض مضادات الاكتئاب وخافضات الحرارة.

اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم.

وفي حالات أقل شيوعًا، قد يرتبط بأمراض أكثر خطورة، مثل بعض أنواع السرطان أو العدوى المزمنة، لكن ذلك لا يكون السبب في معظم الحالات.

أعراض تستدعي مراجعة الطبيب

ينصح باستشارة الطبيب إذا كان التعرق الليلي مصحوبًا بأي من الأعراض التالية:

فقدان الوزن دون سبب واضح.

ارتفاع الحرارة أو الحمى.

سعال مستمر.

تضخم في الغدد الليمفاوية.

ألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

استمرار التعرق لعدة أسابيع دون سبب واضح.

كيف تقلل التعرق أثناء النوم؟