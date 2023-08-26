بإمكانيات جبارة.. 8 هواتف ذكية جديدة في الطريق إليك انتظرها

قامت العديد من العلامات التجارية لتصنيع الهواتف الذكية، بتأكيد موعد إطلاق أحدث إصداراتها، لّا من المؤكد أت تصل إلى الأسواق العالمية 8 هواتف جديدة بمواصفات ومميزات جبارة، خلال الأيام المتبقية من شهر أغسطس الجاري، سنستعرضها لك فيا يلي.

هواتف ذكية جديدة سيعلن عنها قريبا

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، سيكون هناك ثمانية هواتف جديدة من 7علامات تجارية، سيتم الإعلان عنهم في أحداث ضخمة ثلاثة منها ستقام في الصين، وواحدة في اليابان، والأربعة المتبقية ستقام في الهند، وستتراوح الهواتف التي سيتم الكشف عنها من بين الهواتف ذات الميزانية المحدودة إلى الهواتف القابلة للطي.

1. هاتف فيفو Vivo V29e:

من المقرر إطلاق هاتف فيفو Vivo V29e في الهند يوم الاثنين القادم الموافق 28 أغسطس، بفضل الإعلانات التشويقية والتسريبات الرسمية، تم الكشف عن العديد من مواصفات هذا الهاتف، وباعتباره هاتفا من السلسلة V، سيتميز الجهاز بتصميم مذهل، زودته فيفو بلوحة خلفية متغيرة الألوان بين درجات اللون الأسود والمارون.

وبالنسبة للمواصفات، فسوف يأتي مع شاشة منحنية يبلغ ترددها 120 هرتز، ومعالج من نوع Snapdragon 695، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS، وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ودعم شحن بقوة 44 وات.

Vivo V29e

2. هاتف ريلمي Realme GT 5:

من المقرر أن تعلن شركة ريلمي الصينية عن إطلاق هاتف Realme GT 5 في الصين يوم 28 أغسطس، سيصل الجهاز مع جزيرة كاميرا مع حاجب يشبه أجهزة Pixel من جوجل، والذي سيكون أكبر حجما، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت.

وسيحتوي الهاتف على شاشة من نوع OLED بدقة 1.5K وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب كاميرا رئيسية Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS في الخلف، وسيكون الهاتف متاحا في متغيرات الشحن بقدرة 150 وات مع بطارية بقوة 5200 مللي أمبير في الساعة و متغير بشحن سريع بقدرة 240 وات مع بطارية تبلغ قوتها 4600 مللي أمبير في الساعة.

Realme GT 5

3. هاتف أوبو Find N3 Flip:

أكدت أوبو على موعد إطلاق أحدث هواتفها القابلة للطي Find N3 Flip والذ من المقرر الإعلان عنه في الصين يوم 29 أغسطس، سيأتي الجهاز بتصميم متجدد، وسيحتفظ بشاشة خارجية كبيرة على غرار سابقه، علاوة على ذلك، سيحتوي على إعداد كاميرا إضافي مع عدسة ثالثة تليفوتوغرافي، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimension 9200.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يتميز هاتف Find N3 بشاشة رئيسية بقياس 7.82 بوصة وشاشة خارجية بقياس6.31 بوصة، يُقال أنه سيأتي مزودا بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل + 48 ميجابكسل + 64 ميجابكسل وكاميرتين أماميتين بدقة 32 ميجابكسل و 20 ميجابكسل للشاشة الداخلية والخارجية.

Find N3 Flip

4. هاتف فيفو iQOO Z7 Pro:

من المقرر إطلاق هاتف فيفو iQOO Z7 Pro في الهند يوم 31 أغسطس، وستكون أبرز مميزات هذا الهاتف هي شاشته المنحنية وحلقة فلاش LED، وسيحتوي على واحد من أقوى المعالجات في فئته، وهو معالج ميدياتك Dimensity 7200، وسيتم تقديمه بنسخة 256 جيجابايت وفي لونين هما: الأزرق والأسود.

iQOO Z7 Pro

5. سلسلة iQOO Z8:

من المقرر أن تقوم شركة فيفو أيضا بالكشف عن هواتف iQOO Z8 وiQOO Z8x في الصين يوم 31 أغسطس، وسيأتي الثنائي مع شاشات من نوع LCD، بقياس 6.64 بوصة، بجودة عرض FHD + تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وسيتم تشغيل هاتفي Z8 وZ8x بواسطة معالجي Dimensity 8200 وSnapdragon 6 Gen 1، على التوالي.

وسيحتوي هاتف Z8 على بطارية أصغر بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ولكنها ستدعم الشحن بقوة 120 وات، في حين أن هاتف Z8x سيحتوي على بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، إلا أن الشحن سيقتصر على 44 وات، وسيوفر كلا الهاتفين مع مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ولكن Z8x سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بدلا من كاميرا بدقة 64 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS الموجودة في Z8.

6. هاتف موتورولا Moto G84 5G:

من المقرر إطلاق هاتف موتورولا Moto G84 5G في الهند في الأول من سبتمبر المقبل، وسيأتي الهاتف مع شاشة من نوع pOLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تحت الغطاء، سيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 695 وبطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وعلاوة على ذلك، سيصل الهاتف مزودا بكاميرا بدقة 50 ميجابكسل مدعومة بتقنية OIS ومكبرات صوت استريو مزدوجة مدعومة بتقنية Dolby Atmos ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر وتصنيف IP54.

Moto G84 5G

7. هاتف سوني Xperia 5 V:

أكدت شركة سوني Sony على موقع إطلاق هاتفها الجديد Xperia 5 V والذي سينطلق لأول مرة في اليابان في 1 سبتمبر، كشف تسرب فيديو ترويجي في وقت سابق أنه يمكن تخفيض تكلفة الهاتف مقارنة بأسلافه، وسيتميز بكاميرات مزدوجة بدلا من الثلاثية، ومع ذلك، فإنه سيحتفظ بعدسات Zeiss T، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وسيكون الهاتف الذكي متاحا بثلاثة ألوان على الأقل، مثل الأبيض والأسود والأزرق.

Xperia 5 V

8. هاتف إنفينيكس Infinix Zero 30 5G:

سيكون هاتف Infinix Zero 30 5G متاحا للحجز المسبق في الهند يوم 2 سبتمبر، وكشفت العلامة التجارية عن مواصفات العرض الخاصة بالمنتج، والذي سيحتوي على شاشة OLED منحنية 10 بت بقياس 6.78 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، وتعتيم PWM 2160 هرتز، وذروة سطوع تصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وحماية Gorilla Glass 5، وتقول التسريبات أنه سيتم تشغيله بواسطة معالج من نوع Dimensity 8020 وسيحتوي على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.