رامات ضخمة ومعالج قوى.. 5 موبايلات جديدة بإمكانيات الفلاجشيب وسعر منافس

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بإمكانات شبة رائدة، بسعر مناسب، فإنه لحسن الحظ أطلقت بعض الشركات المصنعة للهواتف الذكية أحدث إصداراتها من الأجهزة ضمن الفئة فوق المتوسطة والتي تقدم بعض إمكانات الفلاجشيب ولكن بسعر أرخص، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض الأجهزة الرائعة التي تقدم ميزات متميزة والتي تتضمن أفضل وأحدث الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق

أحدث الهواتف الذكية متوسطة الفئة في السوق

1. هاتف شاومي Redmi K60 Ultra:

أطلقت شركة شاومي الصينية هاتف Redmi K60 Ultra خلال الأسبوع الماضي، وهو يعد حاليا أقوى هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد في العالم بفضل معالج ميدياتك الجديد Dimensity 9200+ ، ويأتي الهاتف أيضا مع ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلى من نوع UFS 4.0.

ويتميز هاتف شاومي الجديد Redmi K60 Ultra بشاشة عرض مذهلة، من نوع pOLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1220 × 2712 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، وتحتوي الشاشة على مستشعر بصمات الأصابع تحتها وفتحة ثقب لكاميرا السيلفي بدقة 20 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، يتميز هاتف Redmi K60 Ultra بكاميرا خلفية ثلاثية تأتي مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Redmi K60 Ultra على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بسرعة من خلال الشحن السريع بقوة 120 وات، ويحتوي الجهاز أيضا على باعث الأشعة تحت الحمراء وهو أول هاتف ذكي من Redmi يتميز بتصنيف IP68، مما يعني أنه مقاوم للغبار والماء حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة على غرار الهواتف الرائدة من سامسونج وآبل.

ويتوفر هاتف شاومي الجديد Redmi K60 Ultra، مقابل سعر يبدأ من 360 دولار (أي ما يعادل 11 ألف و100 جنيه مصري).

Redmi K60 Ultra

2. هاتف iQOO Neo8 Pro:

يعمل هاتف iQOO Neo8 Pro، بواسطة معالج ميدياتك القوي Dimensity 9200+، والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويتميز هاتف iQOO Neo8 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 144 هرتز وتعتيم 2160 هرتز PWM.

ويحتوي الجهاز على نظام كاميرا رائع، يضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية التثبيت البصري OIS و Pixel Shift وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط المزيد من المناطق المحيطة، ولصور السيلفي، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز هاتف iQOO Neo8 Pro ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات ويحتوي على باعث الأشعة تحت الحمراء، ويتوفر هاتف iQOO Neo 8 Pro ، مقابل سعر يبدأ من 440 دولار (أي ما يعادل 13500 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 16 + 256 جيجابايت.

iQOO Neo8 Pro

3. هاتف POCO F5 Pro:

يعد POCO F5 Pro، هاتف ذكي صديق للميزانية يوفر أداءً وجودة عاليين، ويتم تشغيل هاتف POCO بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت و بسعة 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي.

وكما يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، وبدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هرتز.

ويضم قسم الكاميرا في POCO F5 Pro على مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة عريضة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف POCO F5 Pro بطارية بقوة 5160 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بشحن سريع بقدرة 67 وات أو شحن لاسلكي بقدرة 30 وات، حتوي الهاتف أيضا على بعض الميزات الإضافية، مثل مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملميتر ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ويتوفر الهاتف مقابل سعر يبدأ من 23500 جنيه مصري.

POCO F5 Pro

4. هاتف Google Pixel 7a:

يعد هاتف جوجل الجديد Google Pixel 7a خيارا رائعا لعشاق أندرويد، يتميز الهاتف الذكي بمعالج الشركة Google Tensor G2 القوي، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

ويشتمل جهاز جوجل على شاشة من نوع OLED بقياس 6.1 بوصة وبدقة Full HD + ومعدل تحديث سلس يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات سريع يعمل باللمس يبلغ 240 هرتز.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي يحتوي هاتف Google Pixel 7a، على مستشعر رئيسي Sony IMX800 بدقة 64 ميجابكسل يدعم تقنية التثبيت البصري OIS ومستشعر زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويحزم Google Pixel 7a، بطارية تبلغ سعتها 4385 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقوة 18 وات والشحن اللاسلكي 7.5 وات، كما يتميز الهاتف بوجود باعث الأشعة تحت الحمراء، ويباع هاتف Pixel 7a مقابل 450 دولار (أي ما يعادل 14500 جنيه مصري).

Google Pixel 7a

5. هاتف فيفو Vivo S17 Pro:

يعمل هاتف فيفو الذكي Vivo S17 Pro، بواسطة معالج من نوع Dimensity 8200، إلى جانب 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلى.

ويتميز هاتف Vivo S17 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1260 × 2800 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويحتوي قسم الكاميرا في هاتف Vivo S17 Pro على إعداد مزدوج العدسات يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.

ويحزم هاتف فيفو Vivo S17 Pro بطارية كبيرة تبلغ 4600 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تدوم ليوم كامل من الاستخدام المعتدل، كما تدعم البطارية الشحن السريع باستخدام الشاحن السلكي بقدرة 80 وات، ويتوفر الهاتف مقاابل سعر يبدأ من 435 دولار (أي ما يعادل 13450 جنيه مصري).