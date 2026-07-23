حملات رقابية مكثفة على أسواق سفاجا.. تحرير 11 محضرًا وإعدام منتجات غير صالحة للاستهلاك

واصلت اللجنة المشتركة للمرور والرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة سفاجا حملاتها التفتيشية المسائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وشنت اللجنة حملة موسعة شملت عددًا من المحلات التجارية بمحيط الشارع الخلفي لمجلس المدينة وشارع الاستاد، حيث تم المرور على السوبر ماركت، والمطاعم، والمخابز، ومحلات العصائر والمرطبات، والمحمصات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والتموينية والبيئية، وضبط أي مخالفات قد تمس سلامة المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب إعدام كميات من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى منتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة.

وشارك في تنفيذ الحملة ممثلون عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالبحر الأحمر، ومديرية الطب البيطري، والإدارة الزراعية، وإدارة التموين، ومركز الإصدار، وإدارة البيئة، وإدارة الأمن، وإدارة التنمية المحلية، تحت إشراف قسم التعاون والإنتاج بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل استمرار الحملات الرقابية بمختلف أنحاء المدينة، لضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتصدي لأي مخالفات، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين، والحفاظ على جودة السلع المعروضة بالأسواق.