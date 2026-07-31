تنسيق الجامعات 2026.. مؤشرات كليات الهندسة لطلاب علمى رياضة بالأرقام

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث من طلاب شعبة علمي رياضة عن الحدود الدنيا لكليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لكليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات 2025 لشعبة علمي رياضة - نظام حديث لطلاب الثانوية العامة 2025:

هندسة البترول والتعدين السويس 296.5

هندسة القاهرة 296.0

هندسة عين شمس 295.5

هندسة الإسكندرية 295.5

هندسة المنصورة 295.5

هندسة طنطا 295.0

هندسة الزقازيق 295.0

هندسة شبين الكوم - جامعة المنوفية 294.5

هندسة بنها بشبرا 294.5

هندسة كفر الشيخ 294.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 294.0

هندسة بورسعيد 294.0

هندسة دمياط 293.5

هندسة حلوان 293.5

هندسة الفيوم 293.0

هندسة بني سويف 292.5

هندسة سوهاج 292.5

هندسة جنوب الوادي 292.0

هندسة أسيوط 292.0

هندسة المنيا 291.5

هندسة أسوان 291.0

هندسة الوادي الجديد 290.5