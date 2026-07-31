قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوة يغفل عنها الكثيرون.. كيف تغير عنوان منزلك في خرائط آبل بسهولة؟
مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2026| تفاصيل
حماس: اتفاق غزة ينص على تخزين السلاح الثقيل تحت مسئولية اللجنة الوطنية الفلسطينية
أثناء الاستحمام.. غرق شابين داخل حوض مياه ري بـ العدوة في المنيا
أبوظبي الرياضية تنقل مباريات ريال مدريد الودية استعدادًا للموسم الجديد
حادث مروع .. مقتل 25 شخصا وإصابة 44 أخرين في ولاية بومرداس بالجزائر
إلغاء كتابة التسعيرة على عبوات الدواء .. الهيئة تكشف الحقيقة
منصف بقرار يعلن التحدي بعد انضمامه للأهلي: أريد كتابة تاريخ جديد
ارتفاع عدد ضحايا الهجرة إلى سبتة لـ 34 شخصا
تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح.. عرض سعودي ينتظر فشل انتقاله إلى بشكتاش
بـ3 أعمال.. خطيب المسجد النبوي: على المسلم أن يتقي النار ويفر منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنسيق الجامعات 2026.. مؤشرات كليات الهندسة لطلاب علمى رياضة بالأرقام

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
مؤشرات تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة 2026 نحو انطلاق تنسيق الجامعات 2026، بينما يزداد البحث من طلاب شعبة علمي رياضة عن الحدود الدنيا لكليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات 2025 للاستفادة من مؤشراته في توقع تنسيق الكليات والحدود الدنيا للقبول هذا العام."

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة 

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات الحكومية 2025

تنسيق الجامعات 2025

وقد جاءت الحدود الدنيا لكليات الهندسة بـ تنسيق الجامعات 2025 لشعبة علمي رياضة - نظام حديث لطلاب الثانوية العامة 2025:

هندسة البترول والتعدين السويس      296.5 

هندسة القاهرة                        296.0 

هندسة عين شمس                   295.5 

هندسة الإسكندرية                  295.5

هندسة المنصورة                     295.5 

هندسة طنطا                          295.0

هندسة الزقازيق                      295.0

هندسة شبين الكوم - جامعة المنوفية   294.5 

هندسة بنها بشبرا           294.5 

هندسة كفر الشيخ          294.5 

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية     294.0 

هندسة بورسعيد                 294.0

هندسة دمياط                   293.5 

هندسة حلوان                   293.5

هندسة الفيوم                   293.0 

هندسة بني سويف            292.5 

هندسة سوهاج                  292.5 

هندسة جنوب الوادي        292.0 

هندسة أسيوط                292.0 

هندسة المنيا                    291.5 

هندسة أسوان                   291.0 

هندسة الوادي الجديد         290.5

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي رياضة تنسيق الثانوية العامة 2025 تنسيق الجامعات 2025 طلاب الثانوية العامة 2026 طلاب شعبة علمي رياضة كليات الهندسة تنسيق الجامعات 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

وزارة الصحة

بالأسماء| حركة وكلاء الصحة بالمحافظات.. ننشر الملامح النهائية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

خوان بيزيرا

بيزيرا يحدد موعد عودته للزمالك ويشترط صرف المستحقات

ترشيحاتنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقابة المعلمين: نقف صفًا واحدًا خلف الدولة ونثق في حكمة القيادة السياسية

جانب من المشاركة

الصحة تؤكد دورها المحوري في الشراكة مع وكالة الطاقة الذرية لتعزيز منظومة الأمان الإشعاعي

عداد الكهرباء

هيئة الطاقة الذرية توقع مذكرة تفاهم مع معهد الجيولوجيا بالأكاديمية الصينية للعلوم

بالصور

مطرب عظيم وبعد عني سنين .. تامر حسني يتحدث عن علاقته بوالده

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

مطرب وممثل.. معلومات عن الراحل حسني شريف والد تامر حسني

تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده
تامر حسني ووالده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد