موجة حر قياسية بإيطاليا وإعلان حالة تأهب قصوى باللون الأحمر غدا في 19 مدينة

تواجه إيطاليا موجة حر قياسية غدا، مع وجود تحذيرات قصوى في العديد من المدن بأنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية - في بيان صادر اليوم /الجمعة/ - إطلاق إنذار باللون الأحمر غدا في 19 مدينة، من أصل 27 عاصمة إقليمية تخضع للمراقبة، للتحذير من موجة حر شديدة.

وأشارت إلى أن الإنذار يتضمن مدن (بولونيا، بولزانو، بريشيا، كالياري، كامبوباسو، تشيفيتافيكيا، فلورنسا، فروزينوني، لاتينا، ميلانو، نابولي، بيروجيا، بيسكارا، رييتي، روما، تورينو، البندقية، فيرونا، فيتيربو).

وحذرت "الصحة الإيطالية" من الآثار السلبية لدرجات الحرارة، حيث يشكل خطرا صحيا محتملا على الجميع، وليس فقط على كبار السن والأطفال.

يشار إلى أن نظام التأهب التابع لوزارة الصحة الإيطالية، يتضمن ثلاثة مستويات، ويعني المستوى الثالث "الأحمر" أن الحرارة تشكل خطرا على صحة عامة السكان، وليس فقط الفئات الأكثر عرضة للخطر.