بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2026

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء الأمور الإعلان عن موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026.

المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2026

موعد تنسيق الجامعات 2026

وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث تنطلق أعمال التنسيق الإلكتروني خلال 72 ساعة من ظهور النتيجة.

قواعد تنسيق الجامعات 2026

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بشأن ضوابط وقواعد القبول بالجامعات للعام الجامعي 2025-2026، والذي تضمن قواعد ترشيح الطلاب وآليات القبول داخل الجامعات الحكومية.

آليات قبول طلاب الثانوية العامة 2026 في تنسيق الجامعات

وفقًا للمادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بتنظيم تنسيق الجامعات الحكومية 2025-2026..

آليات قبول طلاب الثانوية العامة على النحو التالي:

يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها (العلمي والأدبي) لعام 2025، سواء بنظامها الحديث أو القديم، والمقرر قبولهم كطلاب منتظمين في الجامعات الحكومية المصرية، من خلال التنسيق الإلكتروني، وذلك بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة والضوابط التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق الثانوية العامة 2026

التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات

استثناء 1500 طالب من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2026

يتم توزيع 1500 طالب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بواقع (500 طالب شعبة علوم، و500 طالب شعبة رياضيات، و500 طالب شعبة أدبي)، وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، مع استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني.

كما يتم إعفاء هؤلاء الطلاب من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، مع استمرار تمتعهم بهذه الميزة طوال سنوات الدراسة الجامعية، بشرط حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي خلال مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.

تنسيق الكليات 2026

ويستفيد الطلاب الأوائل من الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية في البرامج العامة داخل الجامعات الحكومية، مع استمرار هذا الإعفاء طوال سنوات الدراسة، بشرط الحفاظ على تقدير ممتاز في نهاية كل عام دراسي.