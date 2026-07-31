برلماني: مصر تتحرك بثوابت راسخة لمنع تصفية القضية الفلسطينية

أشاد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، بالجهود المصرية المكثفة التي تبذلها القيادة السياسية وأجهزة الدولة كافة لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن إعلان موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية على خارطة طريق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يعكس نجاح المساعي المصرية الحثيثة في تقريب وجهات النظر ودفع جهود التهدئة، بما يسهم في إنهاء الحرب ووقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأكد "كشر"، في بيان اليوم، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتحرك وفق رؤية ثابتة ومسؤولة تستند إلى ثوابت تاريخية راسخة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة لم تدخر جهدًا منذ اندلاع الأزمة في العمل على وقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، ورعاية المفاوضات بين مختلف الأطراف للوصول إلى حلول تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نجاح مصر في الحفاظ على مسار التفاوض والوصول إلى توافقات بشأن استكمال مراحل اتفاق غزة يؤكد مكانتها الإقليمية والدولية باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الملفات المعقدة في المنطقة، بفضل ما تمتلكه من مصداقية وثقة لدى جميع الأطراف، فضلًا عن حرصها الدائم على تغليب لغة الحوار والدبلوماسية.

وأوضح أن الموقف المصري ظل، على مدار عقود، ثابتًا في رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق الفلسطينية المشروعة.

تضافر جهود المجتمع الدولي

وأشار المهندس محمد مصطفى كشر إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل، وضمان استدامة وقف إطلاق النار، والإسراع في إعادة إعمار قطاع غزة، مع توفير الحماية اللازمة للمدنيين، والعمل الجاد لإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن النجاحات الدبلوماسية المصرية تعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ الأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار المنطقة، مجددًا ثقته في استمرار الدور المصري المحوري لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، ومنع تصفية القضية الفلسطينية، وصولًا إلى تحقيق سلام عادل وشامل يضمن للشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.