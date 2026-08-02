كليات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026.. قائمة الكليات المتاحة وخطوات تسجيل الرغبات

يبحث طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم بالتعرف على الكليات المتاحة في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2026، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى، وبدء العد التنازلي لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026

ويحرص الطلاب على الاطلاع على قائمة الكليات التي يمكن الالتحاق بها، إلى جانب معرفة قواعد تسجيل الرغبات والتعليمات التي تضمن إتمام عملية التنسيق بصورة صحيحة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب شعبة علمي علوم بالنظام الحديث بلغ 292 درجة بنسبة 91.25%، بإجمالي 23154 طالبا، على أن يبدأ تسجيل الرغبات اعتبارا من الأربعاء 5 أغسطس 2026 ويستمر حتى الأحد 9 أغسطس 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

كليات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026

يستطيع طلاب شعبة علمي علوم تسجيل رغباتهم في عدد كبير من الكليات والمعاهد، على أن يحدد الترشيح النهائي وفقا للحدود الدنيا التي ستسفر عنها نتيجة التنسيق، ومن أبرز الكليات المتاحة:

كلية الطب البشري.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

كلية العلاج الطبيعي.

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كلية الذكاء الاصطناعي.

كلية الألسن.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الإعلام.

كلية الآثار.

كلية التربية.

كلية التجارة.

كلية الحقوق.

كلية الآداب.

كلية دار العلوم، وفقا لقواعد القبول المعتمدة.

كليات التربية النوعية.

كليات التربية الرياضية.

المعاهد العليا المعتمدة المتاحة لشعبة علمي علوم.

كليات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى 2026

حددت وزارة التعليم العالي عددا من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها لإتمام عملية تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتشمل:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل جميع الرغبات المتاحة بحد أقصى 75 رغبة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي أثناء ترتيب الرغبات.

مراجعة البيانات والرغبات جيدا قبل الحفظ النهائي.

طباعة إيصال التسجيل أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية للرجوع إليها عند الحاجة.

تعليمات مهمة أثناء تسجيل الرغبات

شددت وزارة التعليم العالي على ضرورة مراعاة عدد من الضوابط لضمان تسجيل الرغبات بصورة صحيحة، أبرزها:

ترتيب الرغبات وفقا لميول الطالب وقدراته، وليس وفق المجموع فقط.

استكمال تسجيل جميع الرغبات المتاحة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

مراجعة البرامج والأقسام المختلفة داخل الكليات قبل اختيارها، حيث يعد كل برنامج أو قسم رغبة مستقلة.

الحفاظ على سرية الرقم السري وعدم مشاركته مع أي شخص.

كليات تنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2026

هل تظهر جميع الكليات لجميع الطلاب؟

أكدت وزارة التعليم العالي أن موقع التنسيق الإلكتروني يعرض لكل طالب الكليات والمعاهد المتاحة فقط، وفقا للشعبة والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي، لذلك قد تختلف قائمة الكليات من طالب إلى آخر بحسب الإدارة التعليمية والنطاق الجغرافي التابع له.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2026

من المقرر إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات عقب انتهاء فترة تسجيل الرغبات وغلق موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن الكلية أو المعهد المرشح له إلكترونيا، وطباعة بطاقة الترشيح، على أن تصبح البطاقة النهائية معتمدة بعد انتهاء مرحلة التحويلات وتقليل الاغتراب.