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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هينيسي تعيد إحياء متعة القيادة بسيارة V8 وفتيس يدوي

سيارات خارقة بنقل يدوي
سيارات خارقة بنقل يدوي
عزة عاطف

كشفت شركة “هينيسي” الأمريكية رسميًّا عن طرازها الخارق الجديد كليًّا “بلاك بيرد”، والذي يأتي بمثابة رد عملي على الاتجاه السائد نحو رقمنة السيارات الفائقة وتحويلها إلى منظومات هجينة أو كهربائية بالكامل. 

وتعتمد السيارة الجديدة على تقديم تجربة قيادة كلاسيكية ترتكز على التفاعل المباشر بين السائق والمركبة، مستمدة تصميمها وهويتها البصرية من طائرة الاستطلاع الشهيرة "SR-71 Blackbird".

محرك تنفس طبيعي وناقل حركة يدوي

تعتمد هينيسي بلاك بيرد على محرك مكون من 8 أسطوانات V8 بسعة 6.2 لتر تنفس طبيعي جرى تطويره بالتعاون مع شركة "إلمور" (Ilmor Engineering). 

ويولد المحرك قوة تتراوح بين 800 و 850 حصانًا مع القدرة على الوصول إلى سرعة دوران تتجاوز 9000 دورة في الدقيقة، مما يجعله المحرك الأقوى والأعلى دورانًا في فئته. 

وتنتقل القوة حصريًّا إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي مكشوف من 6 سرعات مع دواسة قابض تقليدية، لتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 96 كم/ساعة في غضون 2.5 ثانية فقط، مع تسجيل سرعة قصوى تصل إلى 354 كم/ساعة (220 ميلًا/ساعة).

مقصورة كلاسيكية تجردت من الشاشات

تتميز مقصورة بلاك بيرد بفلسفة تصميمية تخلت تمامًا عن الشاشات الرقمية أو لوحات اللمس أو أزرار التحكم على عجلة القيادة، حيث اعتمدت الشركة على عدادات تناظرية كلاسيكية يتوسطها مؤشر لفتات المحرك بحجم كبير ليكون نقطة التركيز الرئيسية أمام السائق. 

كما أتاحت هينيسي تشغيل المركبة بواسطة مفتاح ميكانيكي تقليدي، مع دمج حلول تخزين عملية تتسع لحقائب السفر و 4 حوامل للأكواب لتسهيل استخدام السيارة في الرحلات الطويلة لمسافات تتجاوز 1280 كم في اليوم الواحد.

بُنيت السيارة على شاسيه مخصص وقاعدة هيكلية مصنوعة بالكامل من ألياف الكربون (Carbon Fiber)، مما يسهم في خفض الوزن الإجمالي للمركبة إلى أقل من 1360 كجم. 

سيارة هينيسي بلاك بيرد 2026

وتتضمن التجهيزات الديناميكية أجنحة ومثبتات عمودية نشطة تعمل تلقائيًّا عند سرعة 114 كم/ساعة بزاوية 71 درجة لتوفير ثبات مرتفع وتكريم رقم الطائرة الأسطورية. 

وتخطط الشركة لتصنيع 71 سيارة فقط على مستوى العالم داخل مصنعها بولاية تكساس الأمريكية، وبسعر يبدأ من 2.5 مليون دولار قبل إضافات الضرائب، على أن تبدأ عمليات التسليم بين عامي 2029 و 2030.

سيارة هينيسي بلاك بيرد 2026 مواصفات Hennessey Blackbird سيارات خارقة بنقل يدوي سيارات محرك V8

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