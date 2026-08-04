جامعة المنصورة تتأهل لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة «أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة»

تأهلت جامعة المنصورة لمرحلة الزيارات الميدانية بجائزة «أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة»، ضمن الدورة الخامسة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2026، من بين 46 جهة مشاركة في الجائزة.

وتُعد «أفضل جهة صديقة لذوي الإعاقة» إحدى فئات التميز المؤسسي المتخصصة المستحدثة في الدورة الخامسة، وتستهدف تكريم الجهات التي توفر بيئة خدمية شاملة تدعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطبيق معايير الإتاحة، وتقديم خدمات ميسرة، وتعزيز المساواة في الحصول على الخدمات.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن تأهل الجامعة لهذه المرحلة يعكس ما توليه من اهتمام بترسيخ بيئة جامعية دامجة ومتكافئة الفرص، تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة سهولة الوصول إلى الخدمات التعليمية والجامعية، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الجامعية.

وأضاف أن الجامعة تعمل وفق رؤية متكاملة لدعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير سبل الإتاحة داخل المنشآت الجامعية، وتيسير الحصول على الخدمات التعليمية والإدارية، وتوفير أوجه الدعم الأكاديمي والتكنولوجي، إلى جانب الأنشطة والمبادرات التي تعزز المشاركة والاندماج في المجتمع الجامعي.

وأشاد بجهود اللجنة العليا لجوائز التميز الحكومي بالجامعة برئاسة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور بيشوي القص مدير مركز التميز واستشراف المستقبل، وفريق عمل الملف.

وأكد أن الوصول إلى مرحلة الزيارات الميدانية يمثل دافعًا لمواصلة تطوير منظومة الخدمات ورفع كفاءتها وفق معايير التميز المؤسسي، بما يتسق مع توجهات الدولة المصرية نحو تكافؤ الفرص ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومستهدفات رؤية مصر 2030.