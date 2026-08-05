محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث تصادم أتوبيس رحلات بالطريق الإقليمي

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إلى مستشفى العاشر الجامعي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم أتوبيس رحلات تابع لكنيسة ميت خاقان بمدينة شبين الكوم، أثناء عودته من مدينة رأس سدر، والذي وقع على الطريق الإقليمي إتجاه مدينة بلبيس.

وفور وقوع الحادث، وجَّه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رئيس هيئة الإسعاف بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مع توفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة، وتقديم الإسعافات الأولية على الفور، ومتابعة الحالات الصحية للمصابين لحظة بلحظة، لضمان تلقيهم الخدمة الطبية على الوجه الأمثل.

كما شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات القريبة من موقع الحادث، والتعامل الفوري مع المصابين، موجهاً الجهات المعنية بالتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والصحية، ومتابعة تطورات الموقف أولاً بأول، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية.

ووفقاً للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة ١٣ شخصاً، بينهم ٤ حالات مصنفة أولوية ثانية، و٩حالات مصنفة أولوية ثالثة، بالإضافة إلى حالة وفاة واحدة.

ويتقدم محافظ الشرقية بخالص التعازي والمواساة لأسرة المتوفى، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنَّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

رافق المحافظ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبدالغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور وليد نافع مدير مستشفى العاشر الجامعي.