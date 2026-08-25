إصابة طفل بلدغة ثعبان داخل مسجد بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

شهد مسجد معاذ مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، تعرض طفل يبلغ من العمر 12 عامًا للدغة ثعبان، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الجهات الصحية بلاغًا يفيد بتعرض الطفل مروان أسامة علي، البالغ من العمر 12 عامًا، للدغ ثعبان داخل مسجد معاذ بمدينة الخارجة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة ونقل الطفل إلى مستشفى الخارجة التخصصي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم إعطاؤه مصل الثعبان وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة، مع إدخاله المستشفى لاستكمال العلاج والمتابعة.

وأوضحت البيانات أن الحادث أسفر عن إصابة واحدة فقط، دون تسجيل أي حالات وفاة، فيما تواصل الفرق الطبية متابعة الحالة الصحية للطفل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار حالته وتقديم الرعاية الطبية المناسبة له حتى تحسن حالته.