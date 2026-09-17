محافظ البحيرة تتفقد المركز التكنولوجي بسيدي غازي في كفر الدوار

واصلت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، جولتها الميدانية بمركز ومدينة كفر الدوار، حيث تفقدت المركز التكنولوجي بقرية سيدي غازي، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام تقديم الخدمات للمواطنين وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وخلال جولتها، تابعت المحافظ انتظام العمل، والتقت بعدد من العاملين القائمين على تقديم الخدمات، للوقوف على سير الإجراءات ومعدلات إنجاز طلبات المواطنين، موجهةً بضرورة الالتزام بسرعة الأداء وتيسير الإجراءات، بما يضمن حصول المواطن على الخدمة في أسرع وقت وبالصورة اللائقة.

كما التقت الدكتورة جاكلين عازر بعدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي، واستمعت إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات المقدمة، ووجهت بسرعة بحثها والتعامل مع أي معوقات قد تواجههم، مؤكدةً أهمية المتابعة المباشرة والاستماع للمواطنين للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها.

وشددت محافظ البحيرة على استمرار المتابعة الميدانية لمستوى الأداء داخل المراكز التكنولوجية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها.