لمحبي الألعاب.. شركة Red Magic تعلن عن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة

أعلنت شركة Red Magic رسميًا أن أحدث أجهزتها اللوحية الرائدة، Red Magic Gaming Tablet 5 Pro، سيتم إطلاقها عالميًا باسم Red Magic Astra 2 في الصين. وبينما لم يتم تحديد جدول الإطلاق العالمي الكامل بعد، فمن المقرر أن يتم إطلاقه في الصين في 30 يونيو، ومن المتوقع توفره عالميًا بعد ذلك بوقت قصير.

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت من الجيل الخامس الأحدث. وتدّعي شركة ريد ماجيك أنه قادر على تقديم "معدلات إطارات كاملة" في أكثر من 100 لعبة رئيسية.

Red Magic Gaming Tablet



عمر البطارية

من أبرز مزايا هذا الجهاز شاشة OLED الرائعة من نوع BOE X10 بحجم 9.06 بوصة. فهي توفر معدل تحديث 185 هرتز، ودقة 2.4K، وسطوعًا يصل إلى 1600 شمعة/م² لتجربة بصرية فائقة الوضوح. كما تساهم شريحة اللمس Synaptics S3930 في توفير تحكم دقيق وسريع الاستجابة. ولضمان أداء مستقر خلال جلسات اللعب الطويلة، يتميز الجهاز بنظام تبريد متطور يشمل التبريد السائل ومضخة دقيقة كهرضغطية. كما تم تعزيز نظام التبريد السائل بتأثيرات إضاءة RGB.

الميزات المفيدة الأخرى

تتضمن الميزات المفيدة الأخرى منفذي USB-C مزدوجين مع شحن سريع بقوة 80 واط، وشحن عكسي، وإمكانية الشحن أثناء استخدام سماعات الرأس. كما يتوفر وضع اتصال مباشر جديد مع Steam لتسهيل دمج محاكيات الكمبيوتر، مما يجعله أكثر تنوعًا للاعبين الذين يتنقلون بين الأجهزة.



يبدو جهاز أسترا 2 جاهزاً للمنافسة المباشرة مع أجهزة لوحية مثل سلسلة ليجن من لينوفو. فهو يجمع بين قوة ألعاب فائقة، ونظام تبريد مبتكر، وبعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مع الحرص على أن يكون عملياً للاستخدام اليومي.

جهاز الألعاب اللوحي 5 برو

بشكل عام، تُظهر التسريبات والإعلانات التشويقية حول جهاز الألعاب اللوحي 5 برو أن شركة ريد ماجيك جادة في ترسيخ مكانتها في سوق أجهزة التابلت الفاخرة التي تعمل بنظام أندرويد. لا يزال السعر الرسمي والمواصفات العالمية الكاملة غير متوفرة، لكن التوقعات عالية.

من المتوقع أن يمنحنا إطلاق الجهاز في الصين في 30 يونيو صورة أوضح بكثير، ونأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل حول موعد حصول بقية العالم على جهاز Red Magic Astra 2.