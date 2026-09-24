57 فعالية و4380 مستفيدا.. حصاد قطاع خدمة المجتمع بجامعة قناة السويس

عقد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس اجتماعه؛ بتوجيهات من الأستاذ الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام من الأستاذة الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بجهود القطاع، واستعراض واعتماد تقارير الأنشطة والبرامج المجتمعية التي نُفذت خلال الفترات الماضية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المقدمة من كليات الجامعة.

واستهل مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعماله بتقديم التهنئة للدكتورة سمر مصلح، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمناسبة التجديد لها في منصبها، وللدكتورة ماهي غباشي، بمناسبة توليها منصب وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وللدكتورة غادة الطويل، بمناسبة توليها منصب وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، متمنيًا لهن دوام التوفيق والنجاح في مهام عملهن الجديدة.

واعتمد المجلس تقارير قوافل الإصحاح البيئي التي نُفذت خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 2 سبتمبر، بالتعاون مع كليات الجامعة، حيث تم تنفيذ 18 قافلة استهدفت 2767 مستفيدًا، في إطار جهود الجامعة لتقديم خدماتها المجتمعية والوصول بها إلى الفئات المستهدفة.

جاء مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع وأمانة المجلس.

وفي السياق ذاته، تضمنت تقارير إدارة تدريب أفراد المجتمع عن الفترة من 5 أغسطس حتى 9 سبتمبر تنفيذ 13 برنامجًا تدريبيًا استهدف 426 مستفيدًا، بما يسهم في دعم وتنمية مهارات أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم التدريبية، وقد اعتمدها المجلس ضمن أعماله.

وشملت التقارير التي أقرها المجلس أيضًا الندوات وورش العمل واللقاءات الحوارية والزيارات التي نُفذت ضمن المبادرات الرئاسية خلال الفترة من 10 أغسطس حتى 15 سبتمبر، بالتعاون بين إدارة الاتصالات والمؤتمرات وكليات الجامعة، حيث بلغ عددها 26 فعالية استهدفت 1187 مستفيدًا، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 57 فعالية مجتمعية، استفاد منها 4380 مواطنًا.

وفي إطار دعم التميز وتحفيز العاملين، استعرض مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نتائج جائزة «الأداء المتميز» عن شهر أغسطس، والتي أسفرت عن فوز المهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة، فيما جاءت المناصفة بين الأستاذ حسام الدين حسني، رئيس قسم شئون الطلاب، والأستاذة هبة محمد محمود، رئيس قسم الاستحقاقات بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

وضمت قائمة الفائزين أيضًا الأستاذ مجدي خلاف، مدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والأستاذ محمد خالد محمود، مدير إدارة المكتب الفني بمكتب رئيس الجامعة، والأستاذة سماح حسن إبراهيم، مدير إدارة المتابعة بمكتب رئيس الجامعة.

وعن جائزة «الإرادة الذهبية لمتحدي الإعاقة» عن شهر يونيو، أعلن المجلس فوز كل من الأستاذ مصطفى إسماعيل موسى، كاتب أول بالشئون الإدارية بكلية العلوم، والأستاذ عادل محمد صديق، كاتب أول شئون إدارية بإدارة السكرتارية والمحفوظات بالإدارة العامة للشئون الإدارية.

وفيما يتعلق بجائزة «الأداء المتميز» عن شهر سبتمبر، استعرض المجلس النتائج التي أسفرت عن فوز الأستاذ عبد الناصر عبد الجليل، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، والأستاذة ماجدة محمد صديق، كاتب أول بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والأستاذ حسام شحاته حسن، باحث شئون تعليم أول بكلية علوم الرياضة.

وفي إطار تشجيع البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، وافق المجلس على الإعلان عن جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، وذلك في شهر سبتمبر من كل عام، بما يدعم توجيه البحث العلمي نحو القضايا والاحتياجات المجتمعية.

واختتم مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعماله بمناقشة الموضوعات المقدمة من كليات الجامعة، واتخاذ ما يلزم حيالها.