وزير الدفاع الصيني يحث على التزام اليقظة إزاء جميع أشكال الهيمنة بمنتدى شيانغشان

شدد وزير الدفاع الصيني دونغ جيون اليوم /الأربعاء/ على ضرورة استذكار دروس التاريخ، والبقاء في حالة يقظة عالية إزاء جميع أشكال الهيمنة والعسكرة والنزعة إلى تحريف التاريخ .

جاء ذلك خلال مراسم افتتاح الدورة الـ13 لمنتدى شيانغشان ببكين (وهو منصة رئيسية للحوار الدولي بشأن الأمن والدفاع)،حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأشار دونغ إلى أن الدروس المؤلمة التي خلفتها الحربان العالميتان والكوارث الناجمة عن الصراعات والاضطرابات الراهنة، تحذر من أن منع الأزمات قبل اندلاعها يمثل نهجا أكثر أهمية لحوكمة الأمن.

كما شدد وزير الدفاع الصيني دونغ جيون على أهمية الحفاظ على الاستقرار من خلال التعدديةداعيا إلى التمسك بالتعددية الحقيقية، والحفاظ بحزم على المنظومة الدولية المتمركزة حول الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم على القانون الدولي.

وفى السياق، قال دونغ جيون إن الجيش الصيني على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتعميق التعاون العملي والتصدي المشترك للتحديات الأمنية العالمية وحماية السلام والاستقرار بحزم على المستويين العالمي والإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة في بكين مع مسؤولي دفاع من ميانمار وبروناي وبيلاروس وأذربيجان وقيرغيزستان وأرمينيا، فضلا عن الأمين العام للآسيان كاو كيم هورن، الموجودين في بكين لحضور منتدى بكين شيانغشان الـ13، المقرر من الثلاثاء حتى الخميس.

ورحب دونغ بضيوف المنتدى، قائلا إن المنتدى تمسك، على مدى السنوات العشرين الماضية، بمبادئ المساواة والانفتاح والشمول والتعلم المتبادل، ما أسهم بالحكمة في تعزيز السلام والتعاون ودفع الأمن المشترك قدما.

وقال إنه في ظل تنامي عدم الاستقرار وعدم اليقين في المشهد الدولي، فإن الجيش الصيني على استعداد للعمل مع جميع الأطراف لتنفيذ رؤية مجتمع مصير مشترك للبشرية والمبادرات العالمية الأربع الرئيسية.

وقد استقطب منتدى هذا العام الذي حمل عنوان "بناء توافق بشأن الاستقرار وتعزيز الحوكمة الأمنية معا"، مشاركين مما يقرب من 100 دولة ومنطقة ومنظمة دولية.

وعلى مدى العقدين الماضيين، تطور المنتدى ليصبح منفعة عامة دولية حيوية، ما يوفر مساحة للحوار المتساوي والجهود المشتركة نحو تحقيق السلام العالمي.