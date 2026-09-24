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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أشرف محرم يعلن قائمته لخوض انتخابات نادي الصيد

اشرف
اشرف
ياسمين تيسير

أعلن الدكتور أشرف محرم قائمته الانتخابية لخوض انتخابات نادي الصيد المصري، تحت شعار «بفكر جديد.. نطوّر صيد زمان»، وذلك استعدادًا للمنافسة في الانتخابات المقبلة للنادي.

وتضم القائمة عددًا من الأعضاء من أصحاب الخبرات الإدارية إلى جانب عناصر شابة، في إطار طرح رؤية تستهدف تطوير العمل داخل النادي والحفاظ على تاريخه ومكانته.

وأكدت القائمة، في بيان إعلانها، أن برنامجها يقوم على الحفاظ على تاريخ نادي الصيد العريق ومكانته، والعمل على تطوير مختلف المجالات داخل النادي، بما يتناسب مع تطلعات الأعضاء واحتياجات الأجيال القادمة.

وتضم القائمة المعلنة:
الدكتور أشرف محرم – رئيس مجلس الإدارة
المهندس عادل سليم – نائب رئيس مجلس الإدارة
الاستاذ هشام الشنوفي – أمين الصندوق

اعضاء فوق السن

الدكتور محمد فهمي
الأستاذ أحمد وجيه
المهندس كريم عبدالرحمن
الأستاذة إيمان العاصي
المهندس وائل مهران
الأستاذ محمود عون

اعضاء تحت السن

الأستاذ علي جبيلي
الدكتورة ندى حافظ

ورفعت القائمة شعار «بفكر جديد.. نطوّر صيد زمان» في حملتها الانتخابية، مع التأكيد على الجمع بين الخبرة الإدارية والتطوير والعمل من أجل النادي وأعضائه.

الصيد محرم اشرف

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