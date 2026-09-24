طارق يحيى: حسام عبد المجيد سيلعب للأهلي مليون في المية.. وبيزيرا في الطريق

قال طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، ان حسام عبد المجيد لاعب سينضم إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مليون في المية في يناير حسام عبد المجيد سيكون لاعبا في صفوف الاهلي، وحتى لو مجاش في يناير سيأتي في الاهلي في الصيف.



وأضاف: قولت منذ رحل حسام عبد المجيد غن الزمالك للاحتراف، ان اللاعب سيعود إلى النادي الأهلي سواء في الشتاء او نهاية الموسم ولكن سيلعب للأهلي.

وتابع: لا استبعد انتقال خوان بيزيرا إلى الاهلي، والاهلي قادر على التعاقد معه ودي شطارة من الاهلي ولا ألوم عليه.



وواصل: بيزيرا لديه 22 عامًا وسيكون اضافة قوية للنادي الأهلي، ويمكن للأهلي ان يستثمر به ويجلب اموالًا كبيرة من بيعه حال التعاقد معه.