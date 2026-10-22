أسعار فيات بونتو موديل 2008 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏‏السيارة فيات بونتو موديل 2008.‏

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي (1.4 لتر) بـ 8 صبابات، يولد قوة تصل إلى 77 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران يبلغ 115 نيوتن/متر عند 3000 دورة في الدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة يدوي (مانيوال) مكون من 5 سرعات، وتتسارع السيارة من السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 13.2 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 165 كم/ساعة، مع معدل استهلاك وقود اقتصادي يبلغ حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم.

تأتي السيارة بطول إجمالي يبلغ 4030 مم، وعرضها 1687 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1490 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2510 مم، يبلغ الوزن الفارغ للسيارة حوالي 1025 كجم، وهي مزودة بخزان وقود يتسع لـ 45 لترا.

وعن سعر فيات بونتو موديل 2008‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 230 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏