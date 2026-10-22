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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قبل ساعات قليلة.. توافد السائحين والزائرين على مدينة أبوسمبل لمشاهدة تعامد الشمس

تعامد الشمس
تعامد الشمس
محمد عبد الفتاح

 توافد آلاف السائحين من مختلف الجنسيات للإستمتاع بمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها، وذلك قبل ساعات قليلة من ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، صباح اليوم الخميس 22 أكتوبر.

وتوافدت العديد من الأفواج السياحية والزائرين أمس الأربعاء إلى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، عبر 10 رحلات طيران و166 حافلة برية، من خلال طريق أبوسمبل الدولي، في إطار التدفق السياحي المتزايد تزامنًا مع الحدث الذي يجذب أنظار العالم مرتين سنويًا.  

وتوافد الزائرون على المعبد لمشاهدة عظمة الحضارة المصرية القديمة والتعرف على أسرار الظاهرة الفلكية الفريدة، التي تتكرر مرتين سنويًا في يومي 22 فبراير و22 أكتوبر، عندما تتسلل أشعة الشمس إلى قدس الأقداس بالمعبد، لتضيء تماثيل الملك رمسيس الثاني وعددًا من الآلهة.  

وقد كثفت إدارة آثار أبوسمبل استعداداتها لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، من خلال تجهيز المسارات المخصصة للزوار، وتمهيد الطرق، ورفع كفاءة الخدمات داخل الموقع الأثري، إلى جانب أعمال الترميم والصيانة الدورية، لضمان خروج الحدث العالمي بصورة تليق بالمكانة الحضارية والسياحية لمعابد أبوسمبل. 

تعامد الشمس

وقال الدكتور أحمد مسعود، مدير آثار أبوسمبل، إن الاستعدادات بدأت قبل أسابيع بتوجيهات من وزير السياحة والآثار ومحافظة أسوان، وشملت تهيئة الأماكن التي يسير فيها الزوار لمتابعة الظاهرة، وتجديد المسارات والتأكد من جاهزية الموقع لاستقبال الأعداد المتزايدة من السائحين والزائرين.  

فيما أنهت منطقة آثار أبوسمبل السياحية استعداداتها من خلال تجهيز 10 بوابات تفتيش إلكترونية لتنظيم الدخول، وتحديد مسارات حركة الزائرين ومنع التكدس، وتوفير أجهزة لفحص الحقائب بالتنسيق مع الجهات الأمنية، إلى جانب توفير سيارات كهربائية لنقل الزائرين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.  

كما تضمنت التجهيزات تطوير الإضاءة الخارجية المحيطة بالمعبدين، وإبراز الواجهات والعناصر المعمارية والنحتية من خلال منظومة إضاءة بانورامية، تتيح للزائرين الاستمتاع بالمشهد الحضاري والأثري، مع استمرار أعمال الترميم والصيانة للحفاظ على القيمة التاريخية للموقع. 


بينما شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عرض الصوت والضوء داخل معبد أبو سمبل، وسط مشاركة كبيرة من الأفواج السياحية والزائرين، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لإحتفالات تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والتي تجسد عظمة الحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، وتعكس المكانة السياحية والحضارية المتميزة لمدينة أبو سمبل السياحية.

وتعد ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبوسمبل واحدة من أبرز الأحداث الفلكية والأثرية في العالم، حيث تتسلل أشعة الشمس في توقيت محدد إلى داخل المعبد الكبير، لتصل إلى قدس الأقداس وتضيء تماثيل الملك رمسيس الثاني وعدد من الآلهة، في مشهد يعكس براعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة المعمارية. 

وتتكرر الظاهرة مرتين سنويًا، يومي 22 أكتوبر و22 فبراير، وسط اهتمام سياحي وإعلامي واسع، حيث يتوافد الزائرون من مختلف دول العالم لمتابعة هذه اللحظة الفريدة التي تمثل شاهدًا على عظمة الحضارة المصرية القديمة ودقة تصميم المعابد.  

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